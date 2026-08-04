España se cuelga la plata en la final técnica por equipos

El equipo español sumó una nueva medalla de plata, la cuarta en estos campeonatos de Europa de Natación que se celebran en París, tras concluir este martes segundas en la final del la rutina técnica por conjuntos, de nuevo por detrás de Rusia, que volvió a apartar a las de Andrea Fuentes del primer escalón del podio.

En la pugna que españolas y rusas mantienen no sólo ya por la hegemonía continental, sino también por dirimir quién marcará el futuro de este deporte, la balanza volvió a caer del lado ruso, que hizo valer la mayor dificultad de su rutina.

De nuevo por detrás de Rusia

De nada le valió al combinado español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Sara Saldaña e Iris Tió, volver a tener la mejor nota en la impresión artística de todos los participantes con unos espectaculares 123,2000 puntos.

Y es que los casi once puntos de ventaja con los que partía el equipo ruso gracias a la mayor complejidad técnica de su ejercicio se convirtieron, al igual que ha ocurrido a lo largo de todo el campeonato, en un muro insuperable para las españolas.

Poco importó que las de Andrea Fuentes rozasen la perfección en algunos de sus elementos, como en la acrobacia que abría la rutina a la que hasta un total de tres jueces no dudaron en calificar con un diez, ya que su menor grado de dificultad impidió que sirviese para superar la nota de Rusia en ejecución.

Una circunstancia que permitió al conjunto ruso, como ya ocurrió en la final de la rutina libre, volver a alzarse con la victoria, tras sumar un total de 303,2467 puntos, casi siete unidades mas que el octeto español, que se colgó la plata los 296,4499 puntos obtenidos con su rutina ‘Hope’.

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A por el oro en rutuna acrobática

Esperanza, con la que volverá a partir este miércoles el equipo español en la final de la rutina acrobática que pondrá fin a la competición, en la que las de Andrea Fuentes tratarán de tomarse la revancha y colgarse el oro al ritmo del ‘Berghain’ de Rosalía, una rutina destinada a marcar un antes y un después en la natación artística.