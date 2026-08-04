Iris Tío rompe el 'maleficio' y suma el primer oro para España a ritmo de Rosalía

Iris Tió rompió el 'maleficio' e hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de París, tras imponerse este martes en la final del solo técnico.

Tras tener que conformarse con la medalla de plata tanto en el dúo libre como en el dúo libre mixto y verse relegada a la tercera plaza en la final de la rutina libre la española logró, por fin, subir a lo más alto del podio en la capital francesa.

Un oro que representa el triunfo de una manera propia de entender este deporte en la que lo artístico prima sobre lo gimnástico.

RTVE

Un ejercicio innovador

Arriesgada apuesta que, a diferencia de lo ocurrido el pasado año en los Europeos de Funchal y los Mundiales de Singapur, en los que España fue la gran triunfadora, no estaba dando hasta el momento los frutos esperados en París.

Lastrados por el menor grado de dificultad de sus ejercicios los nadadores españoles se habían visto privados del triunfo en unos Europeos en los que los jueces parecían empeñados en dar un mayor valor a la complejidad que a la impresión artística.

Pero ni así varió España su estrategia como atestiguaron los casi cuatro puntos menos de dificultad con los que partió Iris Tió con relación a la bielorrusa Vasilina Khandoshka o las más de tres unidades en las que la alemana Klara Bleyer superaba a la barcelonesa.

Sin embargo, si había una final en la que esta diferencia podía ser mas subsanable era en la final de la rutina técnica ya que de los seis elementos que componían cada uno de los ejercicios, cinco eran obligatorios para todos los nadadores.

Una circunstancia que reducía a una sola figura, el híbrido, la posibilidad de sacar partido a la mayor complejidad técnica, tal y como trataron de hacer Khandoshka y Bleyer, que presentaron híbridos con una mayor dificultad técnica.

Iris emocionó al público

Pero nada pudo con la elegante y sutil actuación de Iris Tió que emocionó con su interpretación de la rutina 'Mio Cristo piange diamanti' con música de Rosalía y que valió a la española unos impresionantes 114,200 puntos en la valoración artística.

Una nota que sirvió para compensar la mejor nota que tanto la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que volvió a sorprender con su inquietante interpretación del 'I put spell on you' de Marilyn Manson, como la alemana Klara Bleyer lograron en la ejecución.

Eso sí, no sin emoción, ya que Tió, que logró un total de 263,6250 unidades, aventajó en sólo dos décimas de punto -0,2433- a Khandoshka, oro en la capital francesa en la final rutina libre, que tuvo que conformarse en esta ocasión con la medalla de plata con una marca de 263,3817.

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Algo más lejos, a cinco puntos de la española, concluyó la alemana Klara Bleyer, que bajó un escalón en el podio con relación a final del solo libre y se colgó el bronce con un total de 258,0400 puntos.