La valenciana Ángela Martínez se queda a ocho segundos del bronce

No pudo cumplir su sueño de subir al podio, pero la valenciana Ángela Martínez, volvió a demostrar que está entre las mejores tras finalizar quinta en la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas de los Campeonatos de Europa de Natación que se están celebrando en París. La valenciana, que regresaba a la capital francesa donde en el verano de 2024 se estrenaba como olímpica, finalizó en quinta posición a sólo 8 segundos de la medalla de bronce.

De nuevo, muy cerca del podio

La nadadora ilicitana, integrante del Proyecto FER, completó los 10 kilómetros en un tiempo de 2:08:11.4. Sólo 8 segundos la sepaeraron de subir al podio y finalizó a a 21,5 segundos de la campeona, la italiana Ginevra Taddeucci.

Ángela Martínez estuvo luchando hasta el final por las medallas y llegó a los 600 últimos metros en cuarta posición. Sin embargo, finalmente se veía superada por la italiana Linda Caponi, que se llevaba el bronce y también por la polaca Klaudia Tarasiewicz que finalizaba cuarta. Ángela Martínez fue la mejor de las tres españolas participantes ya que Clara Martínez, acabó decimoctava y Candela Sánchez, decimonovena.

De nuevo, la ilicitana se vuelve a quedar a las puertas del podio en un Europeo. En el último Campeonato de Europa, en Belgrado 2024, Ángela también rozó el bronce. Acabó cuarta a sólo tres segundos de la tercera plaza. Esta vez, ha bajado un escalón en la clasificación pero pese a todo, su actuación la consagra entre las mejores de Europa.

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Ahora, a la piscina

Ahora, tras participar en su especialidad 'fuerte', las aguas abiertas, Ángela Martínez se centrará en la piscina ya que también participará en la prueba de los 1.500 estilo libre. El jueves se enfrentará a las series clasificatorias y el viernes, si se clasifica, disputaría la final.