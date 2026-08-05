Un clásico ante Francia para buscar el billete a semifinales del Euro 2026

Los Hispanos Juveniles arrancan mañana, 6 de agosto, su camino hacia las medallas en el EHF EURO 2026. El equipo de Javier Márquez se enfrentará a Francia en los cuartos de final a partir de las 17:00h., en uno de los grandes clásicos del balonmano continental.

España sacó su billete a los cuartos de final tras una primera parte de torneo de alto nivel. En la Preliminary Round, los Hispanos Juveniles superaron la fase con pleno de victorias: 25-23 ante una siempre combativa Austria, 37-32 en un partido durísimo ante Islas Feroe, y un claro 17-41 en el que el equipo de Márquez firmó su mejor versión, en ambos lados de la pista, ante Finlandia.

Ya en la Main Round, los Hispanos Juveniles mostraron carácter y competitividad con dos rivales de primer nivel. Ante Dinamarca, los pupilos de Javier Márquez no pudieron llevarse la victoria tras caer 32-30 en un igualado partido que se decidió en los momentos finales, y en el que, incluso, llegaron a disponer de un ataque para empatar antes de que Nikolaj Kristian Holm Fuglsbjerg sentenciara el encuentro. No podían fallar ante Polonia si querían asegurar el billete a los cuartos de final... y con el 32-30 ante el conjunto polaco, tras un partido físicamente durísimo, sacaron billete a la ronda final.

Imagen de partido / SD

Enfrente estará una Francia que también ha superado un camino exigente hasta los cuartos de final. En la Preliminary Round no consiguió hacerse con la primera posición, y pasó a la Main Round de segundo tras imponerse 26-31 a Suecia, 36-25 a Macedonia del Norte, y caer derrotado 34-30 ante una Eslovenia que se ha consolidado como una de las grandes favoritas. en la ronda principal no fallaron y sumaron dos victorias clave ante dos rivales de primer nivel: 27-22 para imponerse a Serbia y un apretado 28-29 ante una Alemania que dispuso, por medio de Vincent Daciejew, del lanzamiento que habría supuesto el empate.

Los Hispanos Juveniles conocen perfectamente el potencial del conjunto francés. El equipo galo cuenta con artilleros de primer nivel como son Edgar Laforce, Isaac Saillard o Kélidjee Boisne-Noc, y una defensa sólida que se ha convertido en una de las mejores del EURO 2026. Un equipo que, pese a la derrota ante Eslovenia, siempre parte como una de las favoritas a luchar por las medallas.

España y Francia volverán a verse las caras apenas un mes después de la última cita entre ambas selecciones. Sendos equipos nacionales se enfrentaron en dos partidos amistosos en el Pabellón Santiago Manguán de Aranda de Duero, con doble victoria para los Hispanos Juveniles por 33-30 y 31-30. El precedente entre estas generaciones se remonta a 2024, en la etapa promesas de ambas selecciones, y que acabó con empate (25-25) y derrota (28-26) para el equipo actualmente dirigido por Javier Márquez.

JAVIER MÁRQUEZ: "FRANCIA ES UN EQUIPO DE MUCHÍSIMO NIVEL"

El técnico español asegura que el combinado nacional afronta la eliminatoria "con la máxima ilusión y la ambición de seguir creciendo en el torneo", convencido de que el trabajo realizado hasta ahora ha preparado al grupo para competir al máximo nivel. "El equipo llega preparado para un partido de alto nivel ante una Francia que, como siempre, va a exigir nuestra mejor versión en todas las fases del juego", explica.

Márquez espera un enfrentamiento de gran intensidad entre dos selecciones que destacan por su físico, su ritmo de juego y su capacidad táctica. "Será un encuentro muy exigente, con dos equipos que juegan a un ritmo muy alto y que cuentan con un importante potencial físico y táctico", señala.

Consciente de que una eliminatoria directa no permite concesiones, el seleccionador destaca la confianza que transmite el grupo antes de afrontar uno de los partidos más importantes del campeonato: "Los cuartos de final no dejan margen para el error, pero el equipo está centrado, confía en el trabajo realizado y tiene muchas ganas de competir desde el primer minuto".

Noticias relacionadas

En cuanto a las claves del partido, Javier Márquez pone el foco en la consistencia defensiva y en la capacidad del equipo para imponer sus fortalezas. "Tendremos que hacer un muy buen partido en defensa, ser capaces de correr cuando recuperemos el balón y gestionar bien los distintos momentos del encuentro. Si queremos estar en semifinales, tendremos que aprovechar nuestras fortalezas colectivas y mantener un alto nivel de solidez durante los sesenta minutos", concluye.