Cuenta atrás para la llegada de SailGP a Valencia: seis claves para entender la competición

A un mes para que el Spain Sail Grand Prix debute en Valencia, la ciudad ultima los preparativos para acoger por primera vez una prueba del Rolex SailGP Championship, la competición de carreras náuticas más emocionante del mundo. Los próximos 5 y 6 de septiembre, los 13 equipos de 13 naciones diferentes competirán a bordo de los catamaranes F50, embarcaciones de última generación capaces de superar los 100 km/h gracias a su tecnología e innovación, en una cita que situará a la capital del Turia en el calendario internacional del campeonato.

Sin embargo, detrás del espectáculo que miles de aficionados vivirán desde Marina Port Valencia existe un enorme trabajo de ingeniería, innovación y logística que hace posible que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones. Estas son 6 claves para descubrir qué hay detrás de SailGP antes de su llegada a Valencia.

1-Los F50 no se llaman así por casualidad

Los catamaranes con los que compiten los equipos reciben el nombre de F50 porque miden 50 pies de eslora (algo más de 15 metros). Todos son idénticos para garantizar que la diferencia la marque exclusivamente el rendimiento de las tripulaciones. Además, disponen de tres configuraciones diferentes de ala, que se utilizan en función de las condiciones meteorológicas y del viento previstas para cada jornada de competición

2-La logística de SailGP recorre lo equivalente a una vuelta y media al mundo

Mover una competición global de estas características supone un importante reto logístico. Durante la presente temporada, el buque fletado por SailGP habrá recorrido 61.719 kilómetros, una distancia equivalente a dar aproximadamente una vuelta y media al planeta. En total, se transportan más de un millón de kilos de material repartidos en 115 contenedores, que viajan entre 12 puertos internacionales junto a más de 100.000 piezas necesarias para el desarrollo del campeonato. Cada F50 se transporta desmontado en tres contenedores: uno para el ala, otro para el casco y los principales componentes, y un tercero para el segundo casco, que además se convierte en oficina operativa del equipo durante cada Gran Premio.

3- Cada Gran Premio se monta en tiempo récord

Cada sede requiere de entre seis y ocho días de montaje para dejar lista toda la infraestructura necesaria para la competición. Durante estos días, los contenedores dejan de ser únicamente elementos de transporte para transformarse en talleres, oficinas o vestuarios. Todo ello bajo una planificación milimétrica en la que los recursos disponibles y los consumos están monitorizados para optimizar al máximo los recursos y la operativa.

4- Detrás de cada Gran Premio hay un equipo que trabaja al pie del cañón hasta que todo está listo

El equipo técnico especializado de operaciones está formado por cerca de 80 personas que trabajan para desarmar y volver a montar todo lo necesario para cada una de las pruebas de esta competición que viaja por todo el mundo. Así, una semana antes del evento dedicará unos 6 u 8 días a descargar entre 105 y 108 contenedores en Marina Port Valencia y hacer todo el montaje. En ellos viajan todos los F50 desmontados, las bases de los equipos y los contenedores-taller con todo lo necesario para la electrónica y la construcción de los barcos. Al concluir las carreras, en menos de una hora, comenzarán de nuevo con la ardua tarea de desmontar los barcos y las bases de los equipos para cumplir con los exigentes plazos de envío hacia el siguiente destino.

5-Fase europea con un nuevo formato y Los Gallos en plena lucha por el título

SailGP afronta la fase final del campeonato y la fase europea con un nuevo formato de competición por grupos denominado split racing, implantado de forma permanente hasta el final de temporada. La flota se divide ahora en os grupos en función de la clasificación obtenida en la prueba anterior. La jornada del domingo culminará con una final entre cuatro equipos que decidirá el vencedor del Gran Premio. El equipo español, Los Gallos SailGP Team, llegará a Valencia en un gran momento tras dos victorias consecutivas en el Canadá Sail Grand Prix y el Emirates Great Britain Sail Grand Prix y ocupando la segunda posición de la general, aunque antes de llegar a Valencia tendrán una parada en Sassnitz, el Gran Premio de Alemania, a finales de agosto.

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6-Valencia se incorpora al calendario internacional de SailGP

La cita de los próximos 5 y 6 de septiembre marcará el debut de la ciudad del Turia como sede del campeonato, tomando el relevo de Cádiz y consolidando la apuesta de SailGP por España como una de sus ubicaciones estratégicas. Confirmada como sede para las próximas tres temporadas, Valencia pasará a formar parte de un calendario internacional que reúne a algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo como Hong Kong, Río de Janeiro o Nueva York. Durante un fin de semana, la ciudad se convertirá en el escenario donde deporte, tecnología, innovación y espectáculo se darán la mano para acoger una de las competiciones más rápidas y espectaculares del panorama deportivo internacional.