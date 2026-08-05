San Juan de Requena recibe por todo lo alto a Carmen María Pérez tras su gesta en la Badwater

La ultrafondista valenciana, Carmen María Pérez, recibió este martes, 4 de agosto, un merecido y caluroso recibimiento en su localidad natal, San Juan de Requena. Los familiares, amigos y vecinos de la atleta quisieron rendirle homenaje y celebrar con ella la histórica gesta lograda en la Badwater, considerada como la carrera de ultrafondo más dura del mundo. La semana pasada Carmen escribía una página brillante para el atletismo español y mundial al proclamarse campeona femenina batiendo el récord además de la prueba.

Una gesta que había que celebrar

Carmen María Pérez asombraba al mundo en la Badwater 135, la carrera de resistencia más dura del mundo celebrada en el Valle de la Muerte, en California (EEUU) a 50 grados de temperatura y con un recorrido de 217 kilómetros. Carmen, 'Sardineta' no sólo era la primera mujer en cruzar la meta sino que lograba otro gran hito finalizar segunda en la clasificación general absoluta, sólo superada por un hombre, el ganador masculino, Max Jolliffe. La valenciana completó el recorrido con un extraordinario tiempo de 21:05:32, 39 minutos y 3 segundos menos que la anterior plusmarca que estaba en poder de la estadounidense Ashley Paulson, desde 2023 con 21 horas, 44 minutos y 35 segundos.

San Juan de Requena se volcó con Sardineta / SD

Ya recuperada del gran esfuerzo físico que supuso la prueba, en la que participaba por primera vez, Carmen Pérez, lo celebraba con su gente en San Juan de Requena. Así describía Carmen todas las emociones vividas en una intensa y emotiva jornada. Carmen se vio sorprendida por una fiesta sorpresa de la que su pareja, el también ultrafondista valenciano, Iván Penalba, fue cómplice: "Ayer viví uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre. Volvía a casa después de una aventura inolvidable y, al acercarme a San Juan de Requena, vi una multitud de gente y un mar de banderas. Mi primera reacción fue pensar y decirle a Iván: "¿Habrá alguna manifestación de agricultores?". Jamás imaginé que toda esa gente estaba allí esperándome a mí".

Familiares y amigos recibieron a Carmen / SD

Emocionada

Carmen, visiblemente emocionada, se abrazó con sus familiares y amigos: "Ver a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a las personas que me han visto crecer desde pequeña, reunidos para darme ese recibimiento fue una de las emociones más grandes que he sentido en mi vida".

Iván Penalba tampoco faltó a la celebración / SD

La valenciana vivió una jornada mágica en la que revivió todas las emociones vividas en la Badwater. El cariño de los suyos, sin duda, fue su mayor premio: "Las carreras, los podios y las medallas son maravillosos, pero hay algo que no tiene precio: volver a tu pueblo y sentir el cariño sincero de quienes siempre han estado ahí. Ese abrazo colectivo vale más que cualquier trofeo. SanJuaner@s, gracias por hacerme sentir tan querida. Gracias por cada aplauso, cada abrazo, cada sonrisa y cada gesto de cariño. Me habéis regalado un recuerdo que llevaré conmigo para siempre". La ultrafondista recibió un ramo de flores y el recibimiento culminó con un catering para todos los participantes y por supuesto, con las palabras de Carmen que, micrófono en mano, agradeció el recibimiento. Por supuesto, no faltó tampoco el vino de Requena para brindar.

Carmen brindó con vino de su tierra / SD

Para Carmen, el recibimiento y reconocimiento de su pueblo supone la recompensa a mucho esfuerzo, a largas horas de entrenamientos y sacrificio: "Este recibimiento no solo celebra lo que he conseguido en la carrera más dura del mundo. Celebra el esfuerzo, la constancia, los sueños perseguidos durante tantos años y el orgullo de representar a mi tierra allá donde compito. Prometo seguir llevando el nombre de San Juan con el mismo orgullo con el que vosotros me habéis recibido.Gracias de corazón. Nunca olvidaré este día".

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Abrazos y mucha emoción / SD

Carmen estuvo acompañada en todo momento por su pareja sentimental y de aventuras deportivas, Iván Penalba, con el que la ultrafondista valenciana lograba otro hito histórico al convertirse en la primera pareja finishers de la Badwater. Iván, que también brilló en la dura prueba californiana, finalizó tercero en la clasificación masculina y cuarto en la general absoluta.