Los Hipanos juveniles sellan su billete a las semifinales europeas

Los Hispanos Juveniles ya están entre las cuatro mejores selecciones de Europa. El combinado dirigido por Javier Márquez superó a Francia por 29-27 en los cuartos de final del Campeonato de Europa, firmando una actuación de gran madurez para sellar su billete a las semifinales. España se medirá este viernes a Alemania en la lucha por un puesto en la gran final, después de imponerse a la selección francesa gracias a una sólida defensa y a una brillante gestión de los momentos decisivos del encuentro.

UN PARTIDO DE MENOS A MÁS

El conjunto dirigido por Javier Márquez certificó su clasificación para las semifinales del Campeonato de Europa tras imponerse por 29-27 a Francia en un encuentro de enorme exigencia, resuelto gracias a la solidez defensiva y al acierto del combinado español en los momentos decisivos. España fue creciendo con el paso de los minutos hasta hacerse con el control del partido y supo gestionar la ventaja en el tramo final para asegurar un triunfo de enorme mérito ante una de las grandes potencias del balonmano continental.

ESP vs FRA, August 06, 2026 / Lucija Begenisic

El duelo comenzó con una igualdad máxima, con ambos equipos respondiendo golpe por golpe en los primeros compases. Francia llegó a disfrutar de una ligera ventaja, pero España encontró respuesta desde los extremos y, poco después, los de Javier Márquez lograron ponerse por delante por primera vez en el marcador. Los Hispanos Juveniles tuvieron incluso la oportunidad de ampliar la renta, aunque un lanzamiento de siete metros de Adrián Sola se estrelló en la madera. Lejos de resentirse, el equipo español mantuvo su intensidad, encontrando además el respaldo de Albert Quesada, que comenzó a hacerse grande bajo palos con intervenciones decisivas para frenar el ataque francés. Pese a una exclusión que obligó a España a afrontar varios minutos en inferioridad, el conjunto nacional conservó su ventaja gracias a una defensa firme y a una gran capacidad de reorganización, evitando que Francia aprovechara sus oportunidades para darle la vuelta al marcador. Así, los Hispanos Juveniles alcanzaron el descanso con un prometedor 15-13.

Tras el paso por vestuarios, España dio un paso adelante y consolidó su dominio. La doble exclusión sufrida por Francia permitió a los de Márquez mantener la iniciativa, aunque poco después fueron los españoles quienes tuvieron que afrontar una complicada situación con una doble exclusión propia. Ni siquiera jugando en inferioridad renunció el conjunto nacional a competir: defendió con enorme personalidad, recuperó balones y firmó un parcial favorable mientras encontraba en Xabier Istúriz a uno de los grandes protagonistas del encuentro. A partir de ahí, la defensa española elevó todavía más su nivel, provocando pérdidas francesas y castigándolas con rápidos contraataques que obligaron al combinado galo a detener el partido con un tiempo muerto. La ventaja se estabilizó en cinco goles durante buena parte del tramo final, con los lanzamientos exteriores manteniendo el pulso ofensivo español.

En los últimos minutos, Istúriz volvió a mostrarse decisivo desde los siete metros para sostener la renta y, pese al intento final de Francia jugando con portería vacía, Márquez ordenó al equipo con un tiempo muerto a falta de poco más de un minuto para administrar la ventaja y cerrar el definitivo 29-27, un resultado que clasifica a los Hispanos Juveniles para las semifinales del Campeonato de Europa.

ESP vs FRA, August 06, 2026 / Lucija Begenisic

JAVIER MÁRQUEZ «HEMOS DADO SIN NINGUNA DUDA LA MEJOR VERSIÓN»

«Como preveíamos, un partido muy intenso, muy disputado, pero creo que nosotros hemos dado, sin ninguna duda, la mejor versión. Hemos sido capaces de, con nuestro 6-0 defensivo, minimizar muchas de las armas que tiene la Selección de Francia, siendo capaces de quitar protagonismo a sus mejores jugadores y, sobre todo, haciendo un partido muy serio en todas las fases del juego.

Muy bien en defensa, excepcional en portería, y luego hemos sido capaces en ataque de tener la paciencia, adaptarnos a una defensa mucho más plana que nos ha planteado Francia y que hemos sido capaces de atacar esa parte final, que teníamos esa ventaja afortunadamente donde ellos han sido capaces de remontar, pero afortunadamente no han sido capaces de llegar. Así que muy contentos, a descansar un pequeño momento y a empezar a pensar en Alemania, que es el rival de mañana»

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA 29-27 FRANCIA

España (15+14)

Albert Quesada y Rubén Cardeñosa en portería; Diego Cristian Lita, William Thompson, Pablo Sánchez (1), Sergio Palomo, Arnau Ndour, Iu Carballar (3), Álvaro Luis Díaz (1), Adrián Sola (11), Xabier Istúriz (7), Julio Fis, Adrián Glaria (3), Markel Errasti (1), Arvid Felipe Pérez (1) y Guillem Purull (1).

Entrenador: Francisco Javier Márquez.

Francia (13+14)

Célio Bertin y Lonis Karcher en portería; Lucas Vaillant (2), Zachary Dermigny (4), Edgar Laforce (1), Nathan Brunon, Ougninsa Aletcheredji (6), Mory Toure, Harold Metmer (1), Jacques-Balint Siwe (3), Isaac Saillard (3), Felipe Garcia (2), Jordan Fluet (1), Noé Calbry (2), Emilien Montauban (2) y Kélidjee Boisne-Noc.

Entrenador: Franck Prouff.

Árbitros: Linus Hardegger y Simon Hardegger (Suiza). Excluyeron a William Thompson (min. 22:30 y min. 39:03) y Guillem Purull (min. 38:54) por parte de España; y a Kélidjee Boisne-Noc (min. 18:17), Isaac Saillard (min. 40:24) y Jacques-Balint Siwe (min. 59:45) por parte de Francia.

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Parciales: 2-2, 3-4, 6-5, 7-6, 11-10, 15-13 (descanso), 16-15, 20-18, 23-19, 24-20, 26-22, 29-27 (final).