Atletismo
Quique Llopis: "En el Europeo voy a por el oro"
El atleta valenciano es una de las grandes bazas españolas en el Europeo al Aire Libre de Birmingham
La cuenta atrás se ha puesto en marcha, la próxima semana, del 10 al 16 de agosto se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham el 29º Campeonato de Europa al aire libre de Atletismo. Una competición en la que Quique Llopis quiere consagrarse como el rey de las vallas en el viejo continente. El atleta de Bellreguard, lo tiene claro: "voy a por el oro", afirma en declaraciones al Proyecto FER del que forma parte. Tras el título de subcampeón continental logrado en Roma 2024, Quique Llopis quiere subir al escalón más alto del podio en los110 m.v.
Para el pupilo de Toni Puig será su tercer Europeo al aire libre. En el primero, el celebrado en 2022 en Múnich, el atleta valenciano ganaba su semifinal y presentaba su candidatura al podio. Sin embargo, nada más comenzar la gran final, un inoportuno tropiezo en la segunda valla, previo contacto con el francés Sasha Zhova, arruinó sus sólidas opciones de tocar metal.
Dos años después, en Roma 2024, Llopis pudo saldar aquella cuenta pendiente. Y con creces. El deportista de Bellreguard se proclamó subcampeón de Europa con un crono de 13.16. Sólo fue superado por Lorenzo Simonelli.
Un verano complicado
Aunque en las quinielas Quique Llopis figura como un firme candidato al oro, lo cierto es que, por ahora, la temporada 2026 al aire libre no está siendo demasiado fructífera para el valenciano que se ha mostrado lejos de sus marcas habituales y lejos de ese 13.9 que es su récord personal. Hasta la fecha, su mejor crono del curso estival ha sido 13:31 (en Doha, el 19 de junio). Con esta marca, el atleta FER ocupa el 14º puesto en el ranking europeo de 2026. Ese ranking lo encabeza el belga Michael Obasuyi (13:10). Llopis, sin embargo, no se obsesiona con el ránking, al que no da demasiada importancia:"No le doy ninguna importancia. Si esto fuesen matemáticas y ese ranking se cumpliera a rajatabla, los resultados ya estarían asignados y las medallas, repartidas. Cada competición es una historia totalmente diferente. Los precedentes tienen un valor muy pequeño. Obviamente, me hubiera gustado hacer mejores tiempos. Pero no está siendo un aire libre del todo fácil. He sufrido diferentes molestias y no he podido tener la continuidad deseada. Pero repito, en última instancia, lo que haya pasado antes pierde todo su valor cuando llega el momento de la verdad y el evento del año."
Una de las grandes bazas españolas
Sobre el hecho de que se le señale como una de las más firmes bazas españolas para subir al podio en Birmingham, Quique Llopis afirma: "Me satisface, claro, pero en su justo término. Siempre que afronto una competición de esta dimensión, intento aislarme y abstraerme de todo lo que se puede generar a mi alrededor. Mi obligación es estar absolutamente centrado en las carreras". Quique Llopis llega a este Europoe con la tranquilidad que le da ser ya un atleta experimentado: "Lo percibo, lo noto. Con el paso de los años y de los grandes eventos, voy adquiriendo más tranquilidad, más autocontrol, y gestiono mejor las emociones y los nervios previos".
Aunque subir a un nuevo podio sería todo un éxito, Llopis no firma ni la plata ni el bronce: "No, por mucho que, insisto, no esté siendo la mejor de las temporadas, me mantengo positivo, estoy optimista, confío en mí y tengo la ambición de luchar por el oro".
Cuándo compite
- Martes 11, 11:40h, Series de cuartos de final
- Miércoles 12, 19:55h, Semifinales (si se clasifica)
- Miércoles 12, 21:45, Final (si se clasifica)
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