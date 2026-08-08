Buenas sensaciones en el primer test veraniego del Fertiberia BM Puerto de Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto vence con comodidad al REBI Cuenca (41-34) en el primer amistoso de la pretemporada 2026-2027, disputado en el Pabellón Polideportivo Municipal Internúcleos, más conocido como el Ovni, a partir de las 20:00 horas.

El encuentro arrancó con dos principales novedades en el siete inicial porteño. El reciente fichaje Jorge Romanillos debutó como titular en el puesto de pivote y estrenó su cuenta goleadora como rojiblanco en el minuto tres. A su lado, en el centro de la defensa, también debutó otra de las incorporaciones del verano, Miguel Llorens.

La igualdad fue máxima en los primeros compases del duelo, con un constante intercambio de goles. En el minuto cinco, el marcador reflejaba un 4-4. Arnau Fernández y Javier Olivares fueron las principales bazas ofensivas del conjunto valenciano, con dos tantos cada uno en los primeros ocho minutos.

El cuadro conquense logró sus primeras ventajas (5-7 y 6-8) gracias a las paradas de su portero, Gábor Decsi, y a los goles de Rajmond Toth y Guilherme Tavares. Sin embargo, un parcial de 3-0 permitió al Fertiberia Puerto Sagunto darle la vuelta al marcador (9- 8), impulsado por la entrada de piernas frescas en los laterales con Antonio Capitán y Gabriel Navarro. Este último, que también debutaba, marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca superado el ecuador de la primera mitad.

Pese a la exclusión de dos minutos de Antonio Capitán, los de la Comunidad Valenciana lograron abrir una renta de dos goles (12-10) en el minuto 18, gracias a la conexión constante con su pivote, Jorge Romanillos.

Superado el minuto 20, Sergio Mallo dio entrada a dos jugadores del filial de Primera Nacional: el guardameta Carlos Ordiñana, que realizó dos intervenciones en sus dos primeros minutos sobre la pista; y el primera línea Paco Joosten. Además, se produjeron dos otros estrenos, el del pivote Guille Soler, que inauguró su casillero goleador con un gran tanto cayéndose de espaldas y el de Javier Manzano.

Un lanzamiento exterior de Gabriel Navarro permitió al Fertiberia Puerto Sagunto alcanzar su máxima ventaja hasta ese momento (16-13) en el minuto 23. El canterano Macri Pérez también dispuso de minutos, entrando en el extremo derecho en sustitución de Gonzalo Pérez en el minuto 27.

La aportación de la cantera, con los goles de Paco Joosten y Javier Manzano, permitió mantener la renta de tres tantos, aunque el conjunto dirigido por Lidio Jiménez la redujo ligeramente con un lanzamiento desde los nueve metros de Santi Barceló, prácticamente sobre la bocina y tras un tiempo muerto, para establecer el 20-17 con el que se llegó al descanso.

El conjunto castellanomanchego salió mejor tras la reanudación y, gracias a dos lanzamientos de siete metros transformados por Rajmond Toth, se colocó a un solo gol de diferencia (20-19) en el minuto 35. En el otro lado de la pista, la conexión entre los primeras líneas y Jorge Romanillos siguió dando los mismos frutos que durante la primera mitad.

Juani Villarreal, tercer portero en la convocatoria, entró bajo palos en el minuto 39. La mejora defensiva de los rojiblancos provocó varias pérdidas del conjunto visitante, aprovechadas para anotar al contraataque, una situación que obligó a Lidio Jiménez a solicitar un tiempo muerto en el minuto 43 con el marcador de 28-24.

Un lanzamiento de siete metros de Arnau Fernández y un contragolpe culminado por Gabriel Navarro elevaron la ventaja hasta los seis goles (34-28) en el minuto 49. En esa misma acción, Antonio Capitán vio la tarjeta roja directa tras intentar frenar la penetración de Manuel Lima. A falta de diez minutos para el final, Lidio Jiménez volvió a detener el encuentro, agotando así sus tiempos muertos. Minutos después, Sergio Mallo respondió con otro tiempo muerto para reorganizar a los suyos.

En el tramo final, Juani Villarreal se encargó de cerrar cualquier intento de reacción del REBI Cuenca con varias intervenciones de mérito. Otro de los jugadores de la casa, Macri Pérez, también aprovechó sus minutos para sumarse a la lista de goleadores. Las máximas diferencias del encuentro llegaron en los minutos 58 y 59 con el 40-33 y el 41- 33, respectivamente. Finalmente, el Fertiberia Puerto Sagunto se impuso por 41-34.

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El siguiente compromiso del Fertiberia Puerto Sagunto volverá a disputarse como local. Será el próximo martes 11 de agosto, a partir de las 20:00 horas, frente a otro conjunto de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, el Fraikin BM Granollers.