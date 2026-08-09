Guía del Europeo de Atletismo Birmingham 2026: horarios, programa, equipo español, curiosidades y todos los datos

Del 10 al 16 de agosto se celebra en la ciudad británica de Birmingham, el Campeonato de Europa de Atletismo, la gran cita del verano que contará con una amplia participación española. 93 atletas forman la selección española: 47 mujeres y 46 hombres. El Europeo, que inició su andadura hace 92 años, llega a su 27ª edición. La Real Federación Española de Atletismo ha elaborado un extenso análisis de todo lo que le espera a los aficionados al atletismo durante una semana frenética.

La sede

La sede es la ciudad británica e inglesa de Birmingham, la segunda ciudad del país en cuanto a población, en el centro del país, del 10 al 16 de agosto, durante siete días de lunes a domingo. Después de 26 campeonatos (que se iniciaron en 1934), jamás se había disputado el europeo en Gran Bretaña. El escenario de las pruebas de pista será el Alexander Stadium, recinto inaugurado en 1976 y con capacidad actual para 18.000 espectadores que ya acogió los Juegos de la Commonwealth de 2022 y anteriormente el europeo júnior de 1987. También acogió desde 2011 a 2019 y en 2022 una reunión del circuito de la Diamond League. Además, en el Alexander Stadium se han disputado en junio los campeonatos británicos, a modo de ensayo para el europeo; por cierto, posee 9 calles en el anillo. Recordemos asimismo que, hablando de short track, Birmingham fue sede de los mundiales de 2003 y 2018 y del europeo de 2007, así como de reuniones del World Indoor Tour.

Más pruebas que nunca

Se disputarán 50 pruebas, más que ninguna edición anterior, pues se incluye por primera vez el relevo mixto de 4 x 100 metros. Además que se disputará el maratón (y no el medio maratón, como en Roma 2024), que repartirá medallas por equipos que se realizará con la suma de los tres mejores tiempos, así como el 4x400 metros mixto, ya asentado en el programa. Además de la novedad del relevo corto mixto, la marcha se disputará ya sobre las nuevas distancias de maratón (42.195 metros) y medio maratón (21.097 metros).

Lunes 10 / RFEA

Martes 11 / RFEA

Miércoles 12 / RFEA

Jueves 13 / RFEA

Viernes 14 / RFEA

Sábado 15 / RFEA

Domingo 16 / RFEA

Los circuitos de marcha y maratón

La prueba de maratón tendrá su salida y llegada en la céntrica y monumental Victoria Square y se compondrá de un tramo de 1 km que se recorrerá al principio y al final de la carrera y de un circuito de 5km al que se darán 8 vueltas. El circuito de 5km es completamente urbano y en él se visitarán algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Pero es un circuito muy revirado y muy complicado, con muchas esquinas y curvas, el tramo recto más largo mide apenas 400 metros. Pero, sobre todo, es un circuito muy duro, pues no hay tramos llanos y son constantes las subidas y bajadas, algunas pronunciadas, que endurecerán mucho la carrera. Las pruebas femenina y masculina no serán simultáneas; las mujeres comenzarán a correr a las 07:30 horas del domingo 16 y los hombres a las 08:10 horas.

El circuito de las pruebas de marcha, el medio maratón y el maratón, será de 1 km, con meta en la citada Victoria Square. Se disputará en las calles Waterloo Street y Colmore Row (donde se encuentra la catedral de la ciudad), aledañas a Victoria Square. Son calles relativamente estrechas, no son grandes avenidas como estamos acostumbrados para este tipo de circuitos, con un giro de 180 grados y cuatro curvas de 90 grados. Es un circuito que no es llano, pues hay 11 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo. Ambas pruebas de marcha se disputarán simultáneamente (lo que complicará sobremanera su seguimiento), con salida a las 07:30 horas del sábado día 15.

Equipo español

El equipo español está compuesto por 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres. De ellos, 5 son valencianos. Se trata de la selección española más numerosa de la historia, superando los 92 atletas de la edición de 2018 en Berlín y por encima también de los 86 de Múnich 2022 y los 81 de Roma 2024. Obviamente, puede haber atletas que finalmente no lleguen a competir, por lo que el número disminuiría. Además, por primera vez en la historia el número de mujeres supera al de hombres, algo que ya había ocurrido en los dos últimos grandes campeonatos al aire libre (Juegos Olímpicos de París 2024 y Mundial de Tokio 2025), pero nunca en el de Europa al aire libre. Digamos además que la delegación española es la tercera más numerosa del campeonato, sólo por detrás de Italia (132 atletas) y de la anfitriona Gran Bretaña (98) y por delante de Alemania (81) y Francia (80).

Selección española: mujeres / RFEA

Selección española: Mujeres / RFEA

Selección española: Hombres / RFEA

Selección española: Hombres / RFEA

Los veteranos

Los capitanes del equipo son la mujer y el hombre con más internacionalidades absolutas en sus piernas. Y esta vez nuestros capitanes son Miguel Ángel López y Maribel Pérez; el murciano ya fue capitán en el mundial de Tokio 2025, la sevillana se estrena en estas lides en un gran campeonato internacional. López ha sido internacional 35 veces, Pérez en 27 ocasiones. El tercer lugar de este particular ránking lo ocupa Eusebio Cáceres, empatado con Maribel Pérez a 27 internacionalidades.

Cáceres, el más experimentado en Europeos

Hasta 56 atletas del equipo, 29 mujeres y 27 hombres, ya saben lo que es participar en un europeo al aire libre. Es un 60 % del equipo, un porcentaje altísimo. Por lo tanto, sólo 37 atletas debutarán en un europeo. El atleta de la selección española con más experiencia en un Campeonato de Europa al aire libre es el alicantino Eusebio Cáceres, que ha disputado 6 europeos: desde Barcelona 2010, hace 16 años, a Roma 2024; estuvo ausente en Berlín 2018, con un bagaje de dos cuartos puestos y cuatro puestos de finalistas en total.

10 debutantes

Hace dos años, en Roma, nueve españoles debutaron con la camiseta nacional absoluta; lo hicieron, por ejemplo, María Forero, Abel Jordán, Yulenmis Aguilar o Esperança Cladera. Esta vez serán uno más, es decir, 10 atletas. Son Lerato Pagès, Carmen Rosales, Andrea Sales, Sofía Cosculluela, Laura Monje, Oriol Sánchez, Ángel González, Marc Escandell, Juan José de la Rosa y Asabu Pinès.

Medallistas en Campeonatos de Europa

17 atletas del equipo ya saben lo que es ganar una medalla en un europeo al aire libre, 13 de ellos de forma individual. Y hay dos que lo han hecho por partida doble: Miguel Ángel López fue oro en 2014 y 2022; Diego García Carrera fue plata en 2018 y 2022. Los once restantes se reparten así: fueron campeones Ilias Fifa (2016), María Pérez (2018) y Asier Martínez y Mariano García (en 2022); fueron subcampeones Fernando Carro (2018), Raquel González (2022) y Mohamed Attaoui, Enrique Llopis y Paul McGrath (en 2024); y fueron medallistas de bronce Daniel Arce (2022) y Marta García (2024). Por equipos ya fueron medallistas de bronce Jorge Blanco (en el maratón de 2022) y Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou y Meritxell Soler (en la media maratón de 2024). Además de los 17 atletas que hemos nombrado y que lograron ser medallistas, otros 18 ya saben lo que es ser finalista, es decir, un puesto entre los ocho primeros.

Plusmarquistas españoles

Nueve plusmarquistas españoles vigentes, en pruebas que se disputan en el campeonato, competirán en Birmingham; es una cifra que puede parecer baja pero no lo es tanto. Se trata de Mohamed Attaoui (800m), Jesús David Delgado (400m vallas), Fernando Carro (3.000m obstáculos, pero que competirá en maratón), Jaël-Sakura Bestué (200m), Marta García (5.000m), Sara Gallego (400m vallas), Belén Toimil (peso), Laura Redondo (martillo) y María Vicente (heptatlón). Además figuran en el equipo otros doce atletas plusmarquistas de pruebas de relevos. 43 récords de España se han batido en un campeonato de Europa. Los últimos fueron los conseguidos en Roma 2024: los dos de Jordan Díaz en triple (17.96 y 18.18), el de Marta García en 5.000 metros (14:44.04) y el del relevo femenino de 4x400 metros (3:25.25).

Los más jóvenes y los más veteranos

La edad media del equipo español es de 26,8 años. Las dos atletas más jóvenes del equipo sólo se llevan 1 día entre sí. Andrea Sales nació el 29 de diciembre de 2006, es la más joven del equipo; el día anterior nació Marta Mitjans, la segunda más joven por bien poquito. Sales y Mitjans tienen aún 19 años, igual que Aldara Meilán. También de 2006, aunque ya con 20 años, son Jorge Hernández y Oriol Sánchez (el hombre más joven). La mujer y el hombre más veteranos del equipo tienen la misma edad. Pero no nos referimos a los años, que son 38, sino que tienen exactamente la misma edad, es decir, que nacieron el mismo día. El 3 de julio de 1988, en Barcelona y en Murcia, nacieron Laura Redondo y Miguel Ángel López, respectivamente, desconocemos quién lo hizo antes. Ambos tienen 38 años, 1 mes y unos días de edad.

Los clubes más representados

33 clubes aportan los atletas que conforman la selección española en Birmingham; 33 es una cifra elevada, superior a los 25 clubes representados en 2024, si bien con un número menor de atletas seleccionados. El Nike Running Club, con 9, es el club que más atletas aporta, seguido del C.A. Adidas, con 8, y el Facsa-Playas de Castellón y Diputación Valencia Club de Atletismo, con 7.

Por Federaciones

Noticias relacionadas

Esta vez será Madrid la federación autonómica que más atletas aporte con 19 desbancando a Cataluña de ese primer lugar que ya es casi tradicional y que aportará esta vez 18. La Comunidad Valenciana presenta a 5 atletas (Eusebio Cáceres, Fátima Diame, Lester Lescay, Enrique Llopis y Andrea Sales)