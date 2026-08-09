Quique Llopis encabeza el quinteto valenciano en el Europeo de Birmingham

Llega la gran cita del verano para el mundo del atletismo: el Campeonato de Europa al Aire Libre que se celebra en Birminghan, Reino Unido y que del 10 al 16 de agosto reunirá a los mejores atletas del viejo continente, entre ellos 94 españoles, de los que 5 son valencianos: Quique Llopis, Fátima Diame, Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Andrea Sales. Veteranía y juventud, experiencia y ganas de seguir creciendo: cuatro atletas con objetivos muy dispares pero con la misma ilusión, llegar lo más lejos posible en Birmingham. Mientras Quique Llopis sólo se conforma con el oro en los 110 m.v., para la jovencísima Andrea Sales, de 19 años, el mero hecho de debutar en un Europeo Absoluto es todo un premio. El salto de longitud hablará valenciano con el veterano Eusebio Cáceres que vive una segunda juventud y que afronta sus séptimos Europeos, con una Fátima Diame que también aspira a medalla y con un Lester Lescay que quiere seguir saltando hacia la élite.

Redacción SD

Quique Llopis quiere reinar en Europa

Quique Llopis sólo tiene en la mente la medalla de oro. Tal es así que ha prometido teñirse de rubio si se corona en Birmingham. Después de semanas después de cierta preocupación por unas molestias, el vallista de Bellreguard viaja a Inglaterra relajado. En 2024, en Roma, fue segundo y el pupilo de Toni Puig no va a conformarse con menos.

El ranking no señala a Llopis entre los favoritos. La temporada no ha sido todo lo buena que él preveía y de momento solo ha podido correr en 13.31, muy lejos de su marca personal (13.09). Pero si algo ha distinguido la carrera del valenciano ha sido que siempre ha terminado las competiciones mejor de lo que decía el ranking del año. Todo un subcampeón de Europa y del mundo bajo techo, además del cuarto puesto olímpico, tiene que acudir sin complejos.

Triple presencia valenciana en la longitud

Lester Lescay y Eusebio Cáceres, ya en su séptimo Europeo a los 35 años, igualando el tope del marchador Chuso García Bragado, serán los primeros en competir. El lunes 10 por la mañana tienen la clasificación de longitud. Para pasar a la final tienen que hacer un salto de 8,15, o superior, o acabar el concurso entre los 12 primeros. El alicantino, de Onil, tiene a nueve rivales con una marca de la temporada mejor que la suya (8,19), mientras que el cubano nacionalizado, que entrena en Guadalajara con Luis Felipe Méliz, llega con un registro de 8,22.

Fátima Diame se presenta mejor colocada. La valenciana, que, como Cáceres, entrena con Iván Pedroso, ha saltado 6,85 este año y tiene a seis contrincantes por delante en la lista del año. Ella está convencida de que en sus piernas hay un salto mucho más largo que viene esperando desde hace tiempo y el Alexander Stadium, con un aforo de 18.000 espectadores, sería el escenario perfecto para realizarlo.

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Andrea Sales, ante su gran oportunidad

La más joven de los valencianos y toda la selección española es Andrea Sales. A sus 19 años, la alumna de Toni Simarro, natural de Vall d'Alba, que viene de proclamarse campeona de España Absoluta en Málaga, no puede tener otro objetivo en Birmingham que aprender y acercarse a su marca personal (70,58). Durante el presente curso, Andrea ha proyectado el martillo a distancias más que respetables. La recompensa ha llegado con el billete para el Europeo absoluto de Birmingham. Ha entrado in extremis, con uno de los últimos 30 pasaportes disponibles, pero ha entrado. El mérito es enorme.