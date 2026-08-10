El atletismo español hace historia en Oregón

Histórico cierre para #EspañaAtletismo en el Campeonato del Mundo sub20 de Oregón, con 3 medallas más en la última sesión que se suman a la conseguida por Alejandro Ríos en 800 metros. Bakr El Asri (8:28.35) se proclamó campeón del mundo de 3000 metros obstáculos con una exhibición y un nuevo récord de Europa. Aitana Alonso (1.90) igualó el récord de España sub20 en salto de altura para hacerse con la medalla de bronce, mientras que Ana Estrella de León (13.58) firmó su mejor marca de la temporada para conquistar el bronce en triple salto y sumar a #EspañaAtletismo la cuarta medalla del campeonato.

El Asri no falló

Se esperaba lo mejor de Bakr El Asri en la final de 3000 metros obstáculos y el español respondió a lo grande. El líder mundial del año conquistó la medalla de oro después de dominar con enorme autoridad una final rapidísima. Tras escuchar el último toque de campana en paralelo con el keniano Someki, El Asri cambió el ritmo en el primer obstáculo y abrió una distancia considerable sobre sus rivales que ya sería definitiva. Entró primero en meta con 8:28.35, nuevo récord de Europa sub20. Cabe destacar que había realizado 8:24.40 en Viena, aunque esa marca no fue homologada por European Athletics, aunque si le vale a efectos estadísticos y de ranking como marca personal.

Se trata de la 3º medalla para #EspañaAtletismo en obstáculos en un Mundial sub20, después del oro de Jon Azkueta en 2000 metros obstáculos en Atenas 1986 y la plata de Francisco Javier Munuera en Plovdiv. Primera medalla en 36 años. En la misma final compitió Martí Torregrosa (8:38.13), que se quedó a apenas 8 centésimas del bronce y terminó cuarto, sumando una valiosa plaza de finalista.

El Asri celebra la victoria / RFEA

Bronce para Aitana Alonso

En la final de salto de altura participó la palentina Aitana Alonso (1.90), que completó un concurso prácticamente inmaculado para colgarse la medalla de bronce. Superó a la primera todas las alturas anteriores al 1.90, listón que franqueó en su segundo intento. Con el podio ya asegurado y buscando un premio todavía mayor, realizó tres nulos sobre 1.92. Su 1.90 iguala el récord de España sub20 que estaba en poder de Ona Bonet desde el año pasado y consigue la mejor marca de siempre de una española en un Mundial sub20. Además, se trata de la primera medalla española en la prueba de salto de altura en un Campeonato del Mundo sub20 y sigue con su racha de medallas tras su plata en el Europeo sub18 de 2024 y el oro en la FOJE de 2025.

Aitana Alonso / RFEA

La última jornada para #EspañaAtletismo la abrió Marco Rodríguez (5.35) en la final de salto con pértiga. El campeón de España el pasado mes de julio supo superar los 5.20 en el tercer intento para, posteriormente, franquear a la primera los 5.35, con los que consiguió una nueva marca personal y se coloca sexto español de siempre igualado. Además, sumó otra plaza de finalista para la delegación española al terminar sexto en una exigente final.

En la final del 4x100 metros femenino, el cuarteto español (44.63), formado por María Portela, Celia Cortés, Marina Delgado y Carla Aguirre, terminó en sexta posición (igualando el mejor puesto de siempre de Bydgoszcz 2016) y consiguió otra meritoria plaza de finalista. Las españolas volvieron a quedarse muy cerca del récord de España que habían establecido en las semifinales.

Por último, Karim Fartaz (3:47.75) disputó la final de 1500 metros masculino, en la que terminó en decimotercera posición. El español compitió en una carrera muy rápida en la que no pudo entrar en la lucha por las primeras posiciones.

Un gran balance

#EspañaAtletismo cierra así un Campeonato del Mundo sub20 histórico, con la medalla de oro de Bakr El Asri en 3000 metros obstáculos y los bronces de Alejandro Ríos en 800 metros, Aitana Alonso en salto de altura y Ana Estrella de León en triple salto. Con esta actuación, España iguala el récord de medallas en un Mundial sub20, que databa del año 1988 en Sudbury. También, se han logrado 11 finalistas (segunda mejor cosecha de siempre tras Cali 2022). En el medallero global, se consigue la decimotercera posición que desde 1996 no se estaba en esos puestos.

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Ana Estrella de León / RFEA

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