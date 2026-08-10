Valencia corona a la selección española campeón de Europa de Béisbol sub'23

Histórico. El Europeo Sub-23 coronó a la selección española como campeona de la Pool B. Valencia catapulta a España a lo más alto del béisbol continental tras imponerse ante Israel por 18 a 3 en la gran final del torneo, celebrado el pasado fin de semana en el campo municipal de béisbol y sófbol del antiguo cauce del río Turia.

Se trata de un resultado sin precedentes que permite a la selección española ascender a la máxima categoría del béisbol continental Sub-23. De esta forma, España estará presente en la máxima división de todos los Campeonatos de Europa de todas las categorías internacionales, por primera vez en su historia convirtiendo a Valencia como en la exitosa sede que impulsó al equipo nacional en el panorama continental.

La Pool B reunió a varias selecciones que lucharon por consolidarse en el segundo nivel del béisbol continental, representando una plataforma clave de proyección internacional para jugadores en edad de formación que buscan dar el salto al alto rendimiento.

España campeona Pool B Béisbol / Jaime Giménez

El camino de España hacia el ascenso

El torneo reunió a siete selecciones divididas en dos grupos. El Grupo A lo formaron Israel, Croacia, Eslovaquia y Turquía. El Grupo B, España ejerció de anfitriona y sus rivales fueron Suiza y Grecia. La selección nacional se estrenaba con una sólida victoria ante Suiza por 16 a 3, ratificando su liderato con un trabajado triunfo ante Grecia por 14 a 13 en un duelo de máxima igualdad. En semifinales, se impuso ante Eslovaquia con un contundente 14-0 para alcanzar la final con las mejores sensaciones. En el partido decisivo, la selección española derrotó a Israel por 18-3 tras un inicio disputado donde tuvo que remontar la carrera inicial de su rival para revertir el resultado en la tercera entrada con un 4-2 parcial. En el quinto inning España certificó su potencial con 13 carreras que redondearon el 18-3 final para proclamarse campeona.

El Campo del Jardín del Turia vivió una gran competición / Jaime Giménez

Un triunfo con presencia valenciana

España conquistó la Pool B tras firmar un gran torneo en el que contó con varios jugadores representantes del béisbol valenciano. Santiago Murga, Andrés Peña, Alberto Santos y Renny Castillo firmaron un memorable torneo con el equipo nacional ante su gente.

Protagonismo valenciano / Jaime Giménez

El río Turia, talismán para el béisbol nacional

El campo de béisbol y sófbol del antiguo cauce del río Turia acumula un historial reciente como sede internacional de primer nivel. Con este reciente éxito del equipo nacional, el río Turia se perfila como uno de los campos fetiches del béisbol y del sófbol español, acogiendo además varias competiciones de nivel en los últimos años. En 2023 acogió la XVII Copa del Mundo de Sófbol Femenino Absoluto, la máxima competición de la Confederación Mundial de Béisbol y Sófbol; y en junio de 2024 fue sede de la Baseball European Cup, la segunda copa continental de clubes más importante tras la Copa de Campeones de Europa, con ocho equipos de España, Francia, Austria, Croacia y Bélgica (el club local, CB Astros Valencia, ya había organizado esta misma competición en 2017). Antes, en 2022, el recinto albergó uno de los dos torneos clasificatorios para el Europeo Sub-15 de béisbol. A nivel nacional, el campo fue también, en mayo de 2026, sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Sub-13 y Sub-18 de sófbol, una de las citas más relevantes del calendario formativo español.