La valenciana Blanca Ferrando, ¡subcampeona del mundo con tan sólo 16 años!

La valenciana Blanca Ferrando volvió a demostrar en Dinamarca que es una de las grandes esperanzas de la vela española en los próximos años. Pese a su juventud, la regatista del Proyecto FER y del RCN de Valencia sigue acumulando éxitos internacionales. Su última gran gesta ha sido volveraa subir al podio de un Mundial de la clase ILCA 4. La regatista del Real Club Náutico de Valencia se ha proclamado subcampeona del mundo en Aarhus (Dinamarca), en un campeonato especialmente exigente por las condiciones meteorológicas y en el que el título se decidió prácticamente hasta la última prueba. Blanca terminó a solo ocho puntos del oro, después de completar las doce pruebas previstas, seis en la fase clasificatoria y otras seis en las series finales.

Blanca Ferrando se despide así por todo lo alto de la clase ILCA 4. Aunque no pudo revalidar el título de campeona del mundo que había logrado en Los Ángeles en 2025, también en la clase ILCA 4, la valenciana culminó otro gran Mundial, esta vez en aguas danesas.

Muy regular

Su campeonato estuvo marcado por la regularidad desde el primer día. Blanca abrió la competición con dos segundos puestos consecutivos, para continuar con un 7º, un 4º, un 8º y un 13º en las seis pruebas clasificatorias. Una tarjeta que le permitió afrontar las series finales entre las candidatas a luchar por el título.

En la fase decisiva volvió a mantenerse en los puestos delanteros, con un 21º y un 30º en las dos primeras pruebas, antes de reaccionar con un 5º puesto y una victoria. Un 9º en la quinta prueba mantenía intactas sus opciones de luchar por el título antes de la última salida.

Y fue en esa última prueba cuando el campeonato cambió para Blanca Ferrando. La valenciana navegaba en la sexta posición cuando los árbitros le señalaron una penalización que terminó por dejarla sin opciones de luchar por el título. El oro se escapaba así en el momento decisivo y Blanca Ferrando cerraba el Mundial con la medalla de plata, a solo ocho puntos del título mundial.

El Mundial de Aarhus estuvo condicionado además por unas condiciones meteorológicas especialmente duras. El viento y la evolución de las condiciones obligaron a las regatistas a mantener durante toda la semana un elevado nivel de exigencia física y táctica, en una competición en la que completar las doce pruebas ya suponía un importante desafío.

Blanca Ferrando, en plena acción / RCN Valencia

Marta Ferrando, quinta Sub-16

Junto al subcampeonato de Blanca, Marta Ferrando volvió a situarse entre las mejores regatistas de su categoría. La valenciana terminó el Mundial en la 17ª posición de la clasificación absoluta y quinta Sub-16, confirmando la progresión que viene manteniendo durante toda la temporada.

Marta comenzó la fase clasificatoria con un 9º, un 4º y un 6º puesto, antes de completar las tres pruebas restantes con un 25º, un 22º y un 26º. En las series finales abrió su participación con un destacado 5º puesto, aunque posteriormente tuvo que afrontar una fase más complicada, con un 33º, un 47º y una penalización que finalmente quedó descartada.

En las dos últimas pruebas recuperó posiciones con un 10º y un 19º, suficientes para cerrar el campeonato en la 17ª plaza absoluta y quinta Sub-16 del mundo.

Un nuevo resultado de valor para Marta después de su título europeo Sub-16 y que confirma su presencia entre las jóvenes regatistas que están marcando el ritmo internacional de la clase.

Otra gran actuación de las hermanas Ferrando, Blanca y Marta, junto a Romina Vicent / RCN Valencia

Romina Vicent, una remontada para acabar entre las mejores

También tuvo protagonismo la actuación de Romina Vicent, que completó en Aarhus su primera gran experiencia internacional con una progresión de menos a más durante el campeonato.

La valenciana fue recuperando posiciones a medida que avanzaban las jornadas hasta protagonizar una espectacular remontada que le permitió terminar entre las 36 mejores regatistas del mundo y, además, ocupar la quinta posición en la categoría Sub-16.

El resultado tiene un valor añadido por tratarse de su primera participación internacional en una competición de esta dimensión. Romina cierra así su estreno mundialista entre las mejores de su generación y con una clasificación que confirma su evolución dentro de la clase ILCA 4.

El Mundial de Aarhus, con el cetro mundialista para la griega Eleni Triantou, deja un balance destacado para el RCNV: una subcampeona del mundo, una 17ª clasificada absoluta y quinta Sub-16 y una quinta Sub-16 que, en su primera experiencia internacional, logró remontar hasta situarse entre las 36 mejores del mundo.

Solgreen se sube al podio en la Copa del Rey Mapfre

Por otra parte, el RCN Valencia contó también con una gran representación en la Copa del Rey. El Solgreen puso el broche a la 44ª Copa del Rey Mapfre con una segunda plaza en la Balearia Women’s Cup. La tripulación liderada por Elena de Tomás, que compitió bajo la grímpola del Real Club Náutico de Valencia y del CN S’Arenal, se hizo con un puesto en el podio después de una semana de competición en la bahía de Palma.

El resultado del Solgreen se suma a las buenas actuaciones de la flota del Club en una de las grandes citas de la temporada de crucero. En la clase Uber ORC B, el Solgreen Fruits, First 40.7 de Javier de Tomás, cerró la Copa del Rey Mapfre en una destacada octava posición. En esta misma clase, el Crosswind, de Pablo Aleixandre, finalizó en el puesto 21.

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En Azulmarino ORC C, el Vela Roja, un JPK 1030 de Christian Teichmann, completó su participación en Palma representando al Real Club Náutico de Valencia y compartiendo grímpola con el Royal Ocean Racing Club (RORC) ocupando el puesto 18.