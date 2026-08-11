Eusebio Cáceres y Lester Lescay se quedan lejos de las medallas

Eusebio Cáceres no pudo cumplir su sueño de conquistar una medalla en el Campeonato de Europa de Atletismo que se está celebrando en Birmingham y finalizaba en séptima posición con un mejor salto de 7,92, lejos de su mejor marca, 8,19 y lejos del 8,24 (no homologado por el viento) con el que se había metido en la final. El alicantino, a sus 35 años completaba en Birmingham su séptimo Europeo y lo hacía logrando de nuevo una plaza de finalista.

El alicantino finalizó la primera fase, es decir la ronda de tres saltos inicial en séptima posición y por tanto, se ganó el derecho a estar entre los ocho primeros y por tanto a saltar tres veces más.

Lejos de su marca

Eusebio Cáceres inició su concurso en la final con un salto nulo. En la segunda ronda saltó 7,92 con un viento en contra de -0,6. En la tercera ronda, el atleta de Onil no mejoraba marca y se quedaba en 7,87, lejos aún de los 8.24 con los que el lunes superó la ronda de calificación. El suizo Simon Ehammer se situaba como líder al término de las tres primeras rondas con un mejor salto de 8.29, mientras que Cáceres se clasificaba en séptima posición. El cuarto salto tampoco le iba bien al alicantino que firmaba un nuevo nulo. El quinto sí era válido pero se quedaba muy corto, tan sólo 7,60 que le alejaba de las medallas. El fuerte viento racheado de +3 dificultó el salto del veterano atleta alicantino. Eusebio Cáceres se lo jugaba todo en el sexto y último salto en el que debía superar los 8 metros y 5 centímetros para seguir soñando con el podio final. Sin embargo, el alicantino de nuevo hacía un salto nulo con lo que finalizaba el concurso con un mejor salto de 7,92 que le relegaba a la séptima posición final.

El oro se lo llevó el griego Miltiadis Tentoglou con un gran salto de 8.44 que incluso renunció al quinto y sexto mientras que la plata fue para el suizo Simon Ehammer con 8,29 y el bronce para el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov

Lester Lescay, también lejos de las medallas

Por su parte, el castellonense Lester Lescay quedaba eliminado tras los tres primeros saltos al finalizar décimo. Sólo los ocho primeros entraban en la segunda tanda de tres saltos. Lester Lescay se estrenaba en su primer Europeo Absoluto con un salto de 7,72. En el segundo intento, el atleta afincado en Castellón y de origen cubano, firmaba un salto nulo. El tercer español en la final, Jaime Guerra, saltaba 7.60 en el primero, 7,73 en el segundo, lo que le dejaba en décima posición y por tanto, también fuera del grupo de los 8 primeros.

Lester Lescay / Daniel Meumann

Eusebio Cáceres completa así una temporada en la que también participó en el Mundial indoor de Torun con la octava posición, con un mejor salto de 8,04 metros.

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Séptimo Europeo para Cáceres

Para el atleta de Onil, Birmimgham ha sido su séptimo Campeonato de Europa. Debutó en una cita continental en Barcelona 2010 a los 18 años y se metió en la final donde acabó octavo con un salto de 7,93. En Helsinki 2012 rozó el podio continental al finalizar quinto con 8,06 metros. En Zúrich 2014 rozó de nuevo el podio subiendo un escalón más ya que acabó cuarto. Esa misma posición, de nuevo sin el premio de la medala, logró en Berlín 2018. La quinta participación llegó en Múnich 2022, donde volvió a alcanzar la final. Su sexto Campeonato de Europa al aire libre llegó en Roma 2024 donde sólo pudo ser undécimo.