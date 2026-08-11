El Family Cash Alzira agenda cinco partidos para la pretemporada

El Family Cash Alzira FS ya ha definido su calendario de pretemporada 26-27. El equipo, que arrancó el trabajo hace justo siete días y ya ha completado cinco sesiones en pista, afronta ahora su segunda semana de preparación tras superar las revisiones en Vithas, con quien ha renovado su acuerdo, y completar las primeras mediciones y valoraciones físicas.

Primer test

El primer test llegará el 22 de agosto en San Javier, frente al Zambú Pinatar, finalista del playoff de ascenso a Primera la pasada temporada. Una semana después, el sábado 29 a las 12 horas, el conjunto murciano visitará el Palau para el segundo amistoso. La preparación continuará con dos encuentros de la Supercopa Comunitat, ante Cerramientos Abatibles el 2 de septiembre en Elche y Picassent el 10 de septiembre.

Trofeo Beteta

Entre ambos compromisos tendrá lugar una de las grandes citas del verano. El 4 de septiembre, el Palau d’Esports acogerá una nueva edición del Trofeu Beteta, que servirá como presentación del equipo ante su afición. El rival será el L84, vigente campeón de Italia, en una entrega que tendrá por primera vez carácter internacional.

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Calendario de pretemporada / Alzira FS

Calendario 26-27

El juvenil alzireño ya conoce el calendario para el curso en División de Honor. El conjunto dirigido por José Carlos Íñigo volverá al trabajo el lunes 17 de agosto y ya sabe el camino que tendrá que recorrer en una ilusionante campaña. El estreno llegará a domicilio frente a Jimbee Cartagena, mientras que el primer partido en el Palau d’Esports d’Alzira será el próximo 26 de septiembre, ante CP Villacerrada.