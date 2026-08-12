España afronta el Mundial de Gimnasia Rítmica con protagonismo valenciano

Desde este miércoles 12 de agosto y hasta el domingo 16, se celebra el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica en Alemania que además es clasificatorio para los Juegos de Los Ángeles 2028. El Mundial reparte seis billetes olímpicos: tres en categoría individual, y otros tres en la modalidad de conjuntos. Un codiciado botín al que aspira la selección española dirigida por la alicantina Alejandra Quereda.

El Proyecto FER tiene un gran protagonismo en la delegación española que estará presente en Alemania. Las dos gimnastas elegidas para la modalidad individual, Alba Bautista y Daniela Picó, son deportistas FER. Al igual que Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles, dos de las componentes del conjunto nacional que competirá en la modalidad de equipos.

Alba y Daniela aspiran a aser una de las 18 gimnastas que accedan a la final individual all around, donde, a buen seguro, esperarán, entre otras, estrellas como las italianas Raffaeli y Dragas, la alemana Varfolomeev, la búlgara Nikolova, o la ucraniana Onofriichuck.

Veteranía y juventud

Salvo lo ocurrido en los dos últimos torneos, en los que ha sido superada por Daniela Picó, Alba Bautista, de 24 años, se ha mostrado como la gimnasta española más regular durante la presente temporada. En este curso 2026, ha conseguido resultados muy meritorios. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de Portimao, fue 7ª en la general y logró el bronce en la final de mazas. O, por ejemplo, en el Campeonato de Europa, acabó 13ª en la final all around y 6ª en la final de aro. La hegemonía que ejerce a nivel nacional se vio truncada en el Campeonato de España y en la Copa del Mundo de Milán.

Ahora, Bautista se dispone a afrontar su tercer Campeonato del Mundo. En el primero, el de 2023, vivió la mejor experiencia de su vida por diferentes motivos: por la sede, Valencia, por su resultado (una excepcional 8ª plaza en el all around y un brillante 7º puesto en la final de aro) y por el premio logrado: el billete para los Juegos Olímpicos de París. En el segundo, el pasado año, fue 20ª: "El objetivo es ser una de las 18 mejores tras la jornada clasificatoria para acceder a la final individual all around. Y a partir de ahí, a soñar", afirma en declaraciones al Proyecto FER.

Calendario torneo por equipos

Sábado 15: Concurso completo all around con los ejercicios

Domingo 16: Finales parciales en cada uno de los dos ejercicios, tanto el de cinco pelotas, como el mixto de aros y mazas (los 8 mejores en cada ejercicio en la jornada del sábado)

Con 18 años recién cumplidos, Daniela Picó es la gran novedad, la última sensación, de la gimnasia rítmica española. Ha logrado la confianza de la seleccionadora, Alejandra Quereda, para ir a las principales competiciones internacionales del curso 2026. Aunque le falte algo de experiencia y rodaje, y aunque todavía tenga que ganarse el respeto de las juezas, su progresión es un hecho indiscutible. Sin ir más lejos, firmó un más que notable Campeonato de Europa: 17ª plaza de 60 participantes en el concurso general all around. Y hace apenas un mes, obtuvo una meritoria 20ª posición en la Copa del Mundo de Milán. Para Daniela Picó, éste va a ser su primer Campeonato del Mundo: "El Campeonato del Mundo es el principal evento después de unos Juegos Olímpicos. Siento que tengo más responsabilidad, pero, al tiempo, me hace mucha ilusión. Voy con muchas ganas".

Calendario torneo individual

Miércoles 12 y Jueves 13: Clasificatoria

Viernes 14: Final all around (las 18 mejores de la jornada anterior)

Domingo 16: Finales parciales por aparatos (las 8 mejores en cada aparato tras la jornada del jueves)

Doble presencia valenciana en el conjunto español

En la modalidad de conjuntos, España será una de las favoritas. El equipo de Alejandra Quereda llega avalado por el triplete de oro logrado en el último Europeo celebrado en Bulgaria donde España se impuso en la general all around, en la final del ejercicio de cinco pelotas, y en la final del ejercicio mixto (combinación de aros y mazas). Dos de las componentes del exitoso conjunto español son las deportistas FER Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles que ahora debutan en un Mundial y ya tienen la vista puesta en Los Ángeles 2028.

La última competición internacional disputada antes fue la Copa del Mundo desarrollada en Milán a principios de julio. En Milán, el equipo nacional alcanzó un bronce en el concurso general all around y un oro en la final de cinco pelotas. Ahora, Lucía y Marina van a afrontar su primer Campeonato del Mundo. Y son conscientes de lo que hay en juego: si consiguen una de las tres primeras plazas en el concurso general o all around, un objetivo que, a tenor del transcurso de la temporada, es perfectamente alcanzable y nada utópico, se asegurarán el billete olímpico de Los Ángeles 2028.

"Siempre hay margen de mejora y de progresión. Precisamente, esa exigencia es la que nos permite seguir creciendo. Aunque durante este año ha habido algún ejercicio prácticamente perfecto, somos conscientes de que en el Mundial tendremos que alcanzar la excelencia para conseguir los objetivos marcados", afirma Marina Cortelles.

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Los Ángeles 2028, la meta soñada: "Estamos centradas en el trabajo del día a día, en que el entrenamiento de hoy sea mejor que el de ayer y peor que el de mañana. Si ejecutamos los bailes a nuestro máximo nivel, estaremos satisfechas porque habremos cumplido con nuestra misión y, claro, tendremos muchas opciones de conseguir el sueño de lograr ya uno de los tres billetes olímpicos", afirma Lucía.