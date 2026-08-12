Quique Llopis se queda fuera de la final y sin medalla en Birmingham

No pudo ser. Quique Llopis llegaba al Campeonato de Europa como una de las grandes bazas españolas al podio pero el valenciano, sorprendentemente, ni siquiera pudo clasificarse para la final de los 110 mv. El de Bellreguard pagaba muy cara una mala salida en la ronda de semifinales y se quedaba sin un puesto entre los mejores. Llopis finalizaba tercero en la segunda serie de semifinales con un pobre registro de 13.47, lejos de su marca personal, 13.9. Solo accedían a la final los dos primeros de cada serie y los dos siguiente mejores tiempos de las tres carreras. La decepción española fue doble ya que el navarro Asier Martínez, campeón de Europa de 110 vallas en Múnich 2022, también se quedaba fuera de la final

Un temporada difícil

Una actuación que rubrica la complicada y poco brillante temproada al aire libre del valenciano, al que diversas molestias físicas le han impedido entrenar con normalidad y que llegaba a Birmingham en el puesto 14º del ránking europeo del año. Esta vez, el pupilo de Toni Puig no pudo estar entre los mejores, algo a lo que se había acostumbrado en las últimas grandes citas.

Venía de ser subampeón del mundo indoor

El Europeo no ha podido culminar un año en el que Llopis ha destacado en la temporada en pista cubierta donde se alzaba con la medalla de plata en el pasado Mundial de Torun, y batía su propio récord de España en los 60 m. vallas con una marca de 7.42. En Birmingham no ha podido igualar la plata conquistada en el pasado Europeo disputado en Roma en 2024 donde Quique Llopis se proclamaba subcampeón de Europa con una marca de 13.16. Su palmarés en los Campeonatos de Europa se completa con el bronce logrado en el Europeo al Aire libre sub'23 de 2021. Recientemente Quique Llopis además, conquistaba en Málaga su cuarto título de campeón de España absoluto.

El atleta de Bellreguard se consagraba a nivel internacional con el cuarto puesto logrado en los Juegos Olímpicos de París en 2024, en una final histórica en la que fue el único europeo. Un año después, en el Mundial de Tokio 2025 repetía la cuarta posición y se quedaba a sólo cuatro centésimas del bronce.

No pudo revalidar la plata de Roma

El de Birmingham es el tercer Europeo Absoluto al Aire libre en el que participa Quique Llopis. En el primero, el celebrado en 2022 en Múnich, el atleta valenciano ganaba su semifinal y presentaba su candidatura al podio. Sin embargo, nada más comenzar la gran final, un inoportuno tropiezo en la segunda valla, previo contacto con el francés Sasha Zhova, arruinó sus sólidas opciones de tocar metal. Al año siguiente, en el Europeo en pista cubierta celebrado en Turquía, Quique Llopis sufría una grave caída en la final de los 60 m.v. que le llevaba a golpearse fuertemente en la cabeza con el suelo. Afortunadamente el incidente no le dejó secuelas y el valenciano se desquitó al año siguiente en el Europeo al Aire Libre en Roma. El deportista de Bellreguard se proclamó subcampeón de Europa con un crono de 13.16. Sólo fue superado por Lorenzo Simonelli. Aquella plata en Roma representó su primer gran hito internacional. Esta vez, en Birmingham, a Llopis le ha tocado el lado amargo y no ha podido cumplir su objetivo.

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Llopis llegaba a este nuevo Europeo al aire libre, en Birmingham, después de haber protagonizado siete comparecencias desde que el pasado mes de mayo arrancó la temporada de verano. Hasta la fecha, su mejor crono del curso estival ha sido 13:31 (en Doha, el 19 de junio). Con esta marca, el atleta del Proyecto FER ocupaba antes del Europeo, el 14º puesto en el ranking continental de 2026.