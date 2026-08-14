Muere atropellado el ciclista Finlay Tarling en la Vuelta a Portugal

Tragedia en el mundo ciclista. Finlay Tarling, joven ciclista de 19 años del NSN Development Team, ha fallecido en la octava etapa de la Vuelta a Portugal tras ser atropellado por un vehículo ajeno a la carrera. De acuerdo con la información del medio porutugés 'A Bola', el conductor de una autocaravana no habría respetado las señales de advertencia de las autoridades y se habría metido en contra dirección y habría impactado contra Tarling.

Ocurrió alrededor de las 16:50, cuando faltaban poco más de 20 kilómetros para finalizar la etapa entre Melgaço y Fafe. La organización inmediatamente aturó la carrera y suspendió la jornada restante y todos los protocolos de podio previstos.

Familia ciclista

Hermano menor de Josh, ciclista del Netcompany INEOS, competía en el equipo de desarrollo del NSN de Andrés Iniesta. Disputaba su segunda temporada en el equipo y, al igual que su hermano, era un buen rodador y especialista en la contrarreloj. Finalizó tercero en la prueba de contrarreloj sub-23 del Nacional de Gran Bretaña el pasado mes de junio.

Compatibilizaba el equipo de desarrollo y el primer equipo, aunque su equipo oficial era el menor. En él disputaba las carreras sub-23 más importantes, como el Giro d'Italia Next Gen, y esta temporada estaba empezando a adquirir protagonismo en el equipo WorldTour (NSN Cycling Team), siendo de la partida en pruebas como O Gran Camiño o Boucles de la Mayenne.

Comunicado oficial de la organización

Sobre las seis de la tarde, la organización de la Vuelta a Portugal ha confirmado la triste noticia en su cuenta oficial de 'X'.

"La organización de la 87.ª Vuelta a Portugal en Bicicleta Juegos Santa Casa lamenta profundamente informar del fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, de la NSN Development Team, a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante la 8.ª etapa de la prueba.

En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Fed. Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos.

Ante este trágico acontecimiento, la carrera será neutralizada hasta la llegada a Fafe y, en señal de respeto y luto, no se realizará la ceremonia de podio prevista para hoy".

Comunicado del equipo NSN

Unos minutos más tarde, su equipo, el NSN Cycling Team, ha lamentado profundamente el fallecimiento de su corredor.

"Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal hoy. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero lo más importante es que era un hijo, un hermano y un amigo para tantos. Será profundamente extrañado.

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Nuestras más profundas condolencias van dirigidas a los padres de Fin, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos los que tuvieron la suerte de llamar a Fin un amigo. Descansa en paz, Fin".

Fuente: Sport