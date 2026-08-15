Gimnasia rítmica-Campeonato del Mundo
El equipo español de rítmica, con dos valencianas, conquista el Mundial y se clasifica para Los Ángeles
Lucía Muñoz y Marina Cortelles se proclaman campeonas del Mundo con España y sellan el pasaporte olímpico
España se consagra como la gran potencia de la gimnasia rítmica mundial. Este sábado, 15 de agosto, el equipo español, dirigido por la seleccionadora, la alicantina Alejandra Quereda se ha prclamado campeona del mundo en la modalidad de conjuntos en el Campeonato del Mundo que se celebra en Frankfurt. Las valencianas Lucía Muñoz y Marina Cortelles, ambas integrantes del Proyecto FER, junto a Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, y Andrea Fernández logran un oro que además les da el pasaporte a los Juegos de Los Ángeles 2028.
Un oro que llega 35 años después
España conquista así la medalla de oro 35 años después del único título mundial, logrado en Atenas 1991. El conjunto nacional se subió a lo más alto del podio seguido por Japón (plata) y Brasil (bronce), asegurando las tres delegaciones los primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El combinado español aseguró su victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos. En el ejercicio mixto de aros y mazas, interpretado al ritmo de mambo, las gimnastas españolas ejecutaron todos los riesgos y lanzamientos con máxima precisión para alcanzar una valoración de 28,950 puntos; la nota más alta de toda la competición en este aparato.
Posteriormente, en la rutina de cinco pelotas con música de Residente, confirmaron la regularidad con un ejercicio fluido y sin penalizaciones valorado con 28,500 puntos, obteniendo también la nota más alta, lo que les otorgó además la clasificación directa para las dos finales por aparatos de este domingo.
Clasificadas para Los Ángeles
Este triunfo sitúa nuevamente a la gimnasia rítmica como la primera disciplina del deporte español en certificar su clasificación para una cita olímpica, emulando lo conseguido en el camino hacia París 2024, cuando sellaron la plaza con el bronce del Mundial de Sofía 2022.
Lucía Muñoz (Valencia, 11/07/2008) y Marina Cortelles (Silla, 31/03/2007) ambas gimnastas del Proyecto FER, debutan así por todo lo alto en un Mundial Absoluto. Ambas ya sabían lo que es ganar un gran título con la selección ya que formaron parte del equipo que también conquistó el pasado Europeo. En el Mundial, les bastaba con quedar entre las tres primeras para estar en Los Ángeles pero no sólo lo han logrado, sino que además, se proclaman campeonas del mundo.
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