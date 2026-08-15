Fátima Diame se mete en la final de longitud en el Europeo de Birmingham

Con suspense. En el último salto y logrando la penúltima plaza, la valenciana Fátima Diame lograba su objetivo de meterse en la gran final del salto de longitud femenino en el Campeonato de Europa de Atletismo que se está celebrando en Birmingham. La valenciana luchará este domingo, en la última jornada, por engrosar la lista de medallas españolas en la cita continental.

En el último salto

En la jornada matinal de pista de este sábado, se disputó la clasificación de salto de longitud femenino, con tres atletas españolas en liza. La campeona de España Fátima Diame (6.65) consiguió el pase a la final en su último salto, terminando undécima en la clasificación general y quinta del grupo A. En su primer intento alcanzó los 6.44 m, mientras que el segundo fue nulo. La valenciana logra así clasificarse para su segunda final europea, que se disputará este domingo 16 de agosto a las 21:05h.

Por su parte, Tessy Ebosele (6.54) no podrá estar en esa final tras terminar en la decimoséptima posición general y décima de su grupo. Comenzó su concurso con 6.32 m, mejoró en el segundo intento hasta su mejor registro y cerró su participación con 6.22 m. La debutante en un Europeo absoluto Carmen Rosales (6.38) tampoco estará en la final tras finalizar en la vigésima posición global y décima de su grupo. Solo pudo completar un salto válido, conseguido en su último intento.

Fátima Diame, atleta que entrena con el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara y que es integrante del Proyecto FER, ha saltado 6,85 este año. Este domingo, en la pista del Alexander Stadium, con un aforo de 18.000 espectadores Fátima Diame tratará de superar sus marcas y dar un gran salto, que ella misma, afirma que lleva en las piernas.

Quiere desquitarse en una gran cita al aire libre

Tras la sexta plaza obtenida en el Campeonato del Mundo de 2023, en Budapest (además, con una de sus mejores marcas de siempre, 6,82,), Fátima Diame (Valencia, 29 años) no ha tenido excesiva fortuna en las dos últimas temporadas al aire libre. En 2024, aquejada de unas molestias en la espalda, no pudo desplegar todo su potencial ni el Europeo de Roma (donde acabó octava) ni en los Juegos Olímpicos de París. En 2025, se lesionó horas antes de disputar el Campeonato del Mundo, en Tokio. Estas desventuras estivales contrastan con los bronces obtenidos en los Mundiales bajo techo de 2024, en Glasgow, y de 2025, en China. Debutó en un Europeo al aire libre en Berlín 2018 donde finalizó 22ª.

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Esta temporada. Fátima Diame, que viene de conquistar el título de campeona de España en Málaga, ha disputado un total de cinco pruebas. Posiblemente, está firmando el mejor verano de deportivo de su vida:6,78m en Salamanca, el 6 de junio; 6,84m en Guadalajara, el 9 de junio (en ese momento, ese registro ya era marca personal); 6,85 m en Castellón, el 1 de julio (nuevo mejor salto de su trayectoria); 6,78m en Madrid, el 16 de julio; y 6,70m en Málaga, el 25 de julio, brinco con el que se proclamó campeona de España al aire libre por tercera vez en su carrera deportiva. En la sesión de clasificación estuvo lejos de esas marcas pero espera volver a volar en la final. En el ranking continental de 2026, la atleta valenciana llegaba décima a Birmingham.