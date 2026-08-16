Birmingham entrega el testigo a Valencia

La carrera hacia el Campeonato de Europa de Atletismo Indoor Valencia 2027 ya está en marcha. Hoy, con la clausura del Europeo de Birmingham 2026, quedan exactamente 200 días para que Valencia abra sus puertas al atletismo europeo del 4 al 7 de marzo de 2027 en el Velòdrom Lluís Puig.

La gran fiesta del atletismo continental vivió en Birmingham unos apasionantes días de competición poniendo este domingo el punto final a un Europeo que entrega el testigo a Valencia que ya se perfila como próxima sede de la modalidad de pista cubierta.

Birmingham entrega el testigo

España ha competido en Birmingham con su delegación más numerosa en un campeonato continental, 94 atletas, y cierra la semana varias medallas, con la marcha como gran protagonista: María Pérez revalidó su título europeo de 2018 con un oro cargado de historia, al firmar el primer récord del mundo de la media maratón marcha (1:30:06), una distancia estrenada este año en el calendario internacional. Paul McGrath sumó otro oro en la prueba masculina (1:23:23), y Raquel González completó el póker de la marcha con el bronce en el maratón (3:14:55). A esas tres medallas se suman la plata de Marta García en 5000m, que confirma su progresión tras el bronce que ya logró en Roma 2024, y el bronce de Mohamed Attaoui en 800m,que también repite podio después de la plata que consiguió en aquella misma cita de 2024.

Europeo de Birmingham / Martin de Alava Perez

La plata de García tiene mérito añadido: hace apenas tres meses, una lesión la tuvo en duda hasta el límite de la clasificación para Birmingham. Así lo resumió nada más cruzar la meta: "Pasito a pasito... ya estamos donde queríamos estar. Esto es para todos los que me han acompañado en este camino un poco más intrincado de lo habitual”. Y sobre lo que viene en marzo, no dudó: “Yo sí me sorprendí de toda la gente que ha venido aquí este año. Está lleno de banderas de España, así que Valencia va a ser una puñetera locura".

Conviene matizar dónde pisa fuerte esa ilusión: de las pruebas disputadas en Birmingham, marcha y distancias por encima de los 3000mn no forman parte del programa indoor. Donde sí hay continuidad directa es en el 800m de Attaoui, el 3000m de fondo y, sobre todo, la longitud, que vivió un hito histórico en Birmingham: por primera vez, tres españoles disputaron juntos una final de longitud en un Europeo. Eusebio Cáceres, que ya fue cuarto en los Europeos de Zúrich 2014 y Múnich 2022, cerró la final en séptima posición (7.92m); Jaime Guerra fue noveno (7.73m) y Lester Lescay, décimo (7.72m), con un antecedente directo bajo techo: el bronce indoor de Apeldoorn 2025 en esta misma prueba (8.12m).

En el 3000m, Marta García es la plusmarquista de España en pista cubierta (8:34.28, Liévin),marca que la clasificó para el Mundial Indoor de Polonia. A su lado, Idaira Prieto (ya con experiencia indoor en Apeldoorn 2025 y cuarta en el 10.000m de Birmingham con marca personal, repitiendo 36 años después el puesto que logró su padre y entrenador, Antonio Prieto, en el Europeo de 1990) resumió así la emoción de igualar a su padre: “Haber podido llegar a meta cuarta, igualando a mi padre en este campeonato, es un sueño. No puedo estar más orgullosa de que haya sido bajo su mando como entrenador”.

Y ya piensa en marzo: "Quiero sentir en España lo mismo que aquí sienten las británicas en su casa. Espero poder entrar en el equipo y hacer un buen papel en Valencia." El fondo español suma otro nombre propio: Carla Gallardo, plusmarquista de España de medio maratón (1:08:30, Berlín) y de 10 km en ruta (31:11). Su prueba tampoco está en el programa indoor, pero su compromiso con marzo no deja lugar a dudas: “Estaré en Valencia para animar al equipo. Tenemos un nivel brutal y ya estamos todos con la mirada puesta allí".

Este domingo ponía el broche de oro para el atletismo español con la medalla de bronce por equipos en el maratón femenino, reeditando así el conseguido hace dos años en Roma 2024.

Una pista que quiere volver a hacer historia

El Velòdrom Lluís Puig no estrena escenario: ya acogió el Mundial en Pista Cubierta de 2008,donde la rusa Yelena Soboleva batió el récord del mundo de 1500m (3:57.71). Valencia recupera así un recinto que ya vio caer un récord mundial bajo su propio techo. Las estrellas ya miran hacia marzo Jakob Ingebrigtsen certificó esta semana en Birmingham su cuarto título consecutivo en el 5000m de los Europeos al aire libre. Bajo techo acumula ya seis coronas continentales, tras completar el doble 1500m/3000m indoor en las tres últimas ediciones (Torun 2021, Estambul 2023 y Apeldoorn 2025). Revalidar ese doble en Valencia lo consolidaría como uno de los grandes dominadores de la historia del atletismo europeo.

Europeo de Birmingham / RFEA

El griego Miltiadis Tentoglou hizo historia en Birmingham al ganar su cuarto título consecutivo de longitud al aire libre (2018, 2022, 2024 y 2026), algo que ningún saltador había logrado en los 94años de historia del campeonato. Bajo techo ya suma tres oros seguidos (Glasgow 2019, Torun 2021 y Estambul 2023): en Valencia podría ir a por el cuarto.

La italiana Nadia Battocletti repitió en Birmingham el doblete de fondo que ya logró en Roma 2024,con el oro en 5000m y 10000m. Nunca ha sido campeona de Europa indoor, aunque ya sabe lo que es ganar bajo techo a nivel mundial: se colgó el oro en el 3000m del Mundial Indoor de Torun este año, su primer título global. Valencia podría ser el lugar donde complete la colección.

El italiano Leonardo Fabbri defendió con éxito su título de peso en Birmingham y ya suma dos oros consecutivos al aire libre (2024 y 2026). Lo único que le falta es una medalla en un Europeo indoor: irá a por ella en Valencia. Se suman otros nombres que la propia European Athletics ya vincula a la cita de marzo: Yaroslava Mahuchikh, actual campeona mundial indoor de altura (2.01m); Keely Hodgkinson, plusmarquista mundial indoor y actual campeona mundial indoor de 800m (1:55.30) y; Emmanouil Karalis, segunda mejor marca de la historia en pértiga (6.17m); y Femke Bol, referencia europea en 400m vallas y ahora también en 800m. A ellos se suma la suiza Angelica Moser, doble campeona de Europa indoor de pértiga (Torun 2021 y Apeldoorn 2025) y ahora también campeona de Europa al aire libre tras revalidar su título en Birmingham.

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Fátima Diame no necesita imaginar cómo será competir en el Velòdrom Lluís Puig: ya lo hizo. La saltadora valenciana, bronce mundial indoor en Nanjing y finalista de longitud en Birmingham, se proclamó campeona de España en pista cubierta en ese mismo recinto el pasado febrero. El Velòdrom Lluís Puig ya hizo un ensayo general en febrero con el Campeonato de España absoluto. Las entradas para Valencia 2027 están a la venta en la web oficial del evento y el calendario de sesiones puede consultarse en los canales oficiales del campeonato.