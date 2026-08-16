Fátima Diame, sexta en el Europeo de Birmingham

Buena actuación de Fátima Diamé en la final del salto de longitud del Europeo de Birmingham, pero agridulce porque la atleta valenciana no ha podido disputar los metales. Diamé ha terminado con una marca de 6'80 metros que la ha dejado en la sexta posición de la prueba. Y es que las medallas se marcharon hasta; los 7,00 metros de Lapichino, los 6,99 Sawyers y el 6,98 de Kpatcha. Unas distancias muy apretadas que hablan de la gran competitividad que había en la final de longitud femenina en Birmingham.

Diamé explicó en RTVE tras la prueba que sufrió problemas físicos que lastaron su actuación en la final. "Tengo unas sensaciones un poco raras. He calentado súper bien. Me ha costado un poco, en los dos últimos se me subía el gemelo izquierdo y ya no podía hacer nada. No podía", ha comenzado la valenciana

"Mi pierna de salto ya será la izquierda hasta que me retire, es donde más fuerza tengo. Este año ha sido un cambio brutal, he estado todo el año por encima de 6'80 y estoy contenta", mirando ya al futuro.

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Esta temporada. Fátima Diame, que viene de conquistar el título de campeona de España en Málaga, ha disputado un total de cinco pruebas. Posiblemente, está firmando el mejor verano de deportivo de su vida:6,78m en Salamanca, el 6 de junio; 6,84m en Guadalajara, el 9 de junio (en ese momento, ese registro ya era marca personal); 6,85 m en Castellón, el 1 de julio (nuevo mejor salto de su trayectoria); 6,78m en Madrid, el 16 de julio; y 6,70m en Málaga, el 25 de julio, brinco con el que se proclamó campeona de España al aire libre por tercera vez en su carrera deportiva. En el ranking continental de 2026, la atleta valenciana llegaba décima a Birmingham.