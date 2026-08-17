Un clásico del fútbol sala valenciano regresa a su casa: Carlos Márquez ficha por Alboraya FS

El fútbol sala valenciano está de enhorabuena. Un clásico de este deporte en la Comunitat Valenciana vuelve a casa. El Alboraya Fútbol Sala ha anunciado de manera sorprendente el fichaje de Carlos Márquez para la próxima temporada.

En un vídeo en el que el club aparentemente iba a anunciar su nueva 'piel' para el curso 2026/2027, al final del mismo llega la sorpresa de la incorporación de Márquez al equipo, que la próxima temporada competirá en Tercera División.

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Márquez, capitán del Levante UD FS durante su etapa en la élite, es un trotamundos del futsal valenciano, iniciando su camino precisamente en Alboraya. De ahí pasó por el Vijusa Valencia y, posteriormente, Arminaña Valencia. Más tarde Márquez tuvo una breve estancia en Playas de Castellón hasta llegar al UPV Maristas Valencia y posteriormente pasaría al Levante UD FS. En 2023 sustituyó a Sergio Mullor al frente del equipo granota como entrenador principal del equipo.