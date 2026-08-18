Primoz Roglic llega a tiempo para luchar por La Vuelta ante Pogacar

El ciclista esloveno Primoz Roglic, cuatro veces ganador de La Vuelta, liderará finalmente al equipo Red Bull BORA-hansgrohe en La Vuelta España 2026, que arranca el próximo sábado 22 de agosto en Mónaco, y estará secundado por Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch y Frederik Wandahl, un equipo con experiencia en Grandes Vueltas, velocidad al sprint, potencia en las subidas y versatilidad táctica.

Su participación, sin embargo, estaba más en el aire que nunca después de ser atropellado por un turismo mientras entrenaba a finales de julio, por lo que su preparación se vio interrumpida y no llegar en las mejores condiciones posibles.

Por ello, el director deportivo principal, Sven Vanthourenhout, afirmó que su objetivo principal es "ganar una etapa". "Nuestro segundo gran objetivo es la clasificación general con Roglic, pero tenemos que ser realistas porque su preparación ha sido muy diferente de lo que habíamos previsto inicialmente tras su caída. Iremos evaluando la situación paso a paso. Tenemos que estar preparados para adaptarnos si es necesario", añadió.

Cuatro triunfos en la general, como Roberto Heras

Con sus cuatro victorias, Roglic es, junto a Roberto Heras, el ciclista con más triunfos en la general en la historia de La Vuelta. "Tengo muy buenos recuerdos de La Vuelta y siempre disfruto compitiendo allí", apuntó el esloveno.

"Ganarla cuatro veces ya es algo que nunca habría podido imaginar, así que no quiero ponerme más presión de la necesaria. Iremos día a día, haremos todo lo que podamos como equipo e intentaremos conseguir el mejor resultado posible. Tengo muchas ganas de que empiece", concluyó.

Por otro lado, el equipo alemán luchará por victorias de etapa, en donde cuentan con Meeus como opción clara en las jornadas de llegadas masivas, mientras que Fisher-Black apunta a ser su hombre para las escapadas. Además de ellos, la composición del equipo da margen para dar forma a la carrera de diferentes maneras a medida que cambia el terreno.

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Tadej Pogacar, Van Aert y Enric Mas

La presencia de su compatriota Tadej Pogacar le complica aún más la pelea por el triunfo final, pero no será la única gran estrella a la que tendrá que superar Roglic, ya que también se ha confirmado la presencia de Wout van Aert en la salida de Mónaco como líder del equipo Visma - Lease a Bike. Por otra parte, el español Enric Mas liderará al Movistar Team y estará secundado por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular, según confirmó este martes el equipo.