Adrián García regresa a sus raíces en el Léleman Conqueridor 12 años después

El Léleman Conqueridor sigue reforzándose de cara a la próxima temporada y esta vez recuperando a un jugador que estuvo en los orígenes del club, Adrián García. El jugador de Casinos formó parte del club antes de la refundación, donde coincidió con algunos compañeros que todavía continúan en las filas de la entidad. “Volver al Conqueridor es un placer y un honor. Volver a defender el escudo después de tanto tiempo. Aquí me he criado, fue mi primer equipo y en el que me he formado. Siempre había pensado que no volvería a vestir la camiseta, pero este año se ha presentado la oportunidad y estoy muy feliz. Es un sueño cumplido”, reconocía el nuevo receptor del Conqueridor.

Adrián García se suma a esta campaña de vuelta a las raíces que ha reivindicado el club con la incorporación también de Vicente Monfort y que cuenta con la continuidad de perfiles como el de Nacho Huerta y Javier Monfort. El jugador ha pasado por clubes como Arenal Emevé o UBE L’Illa Grau, entre otros, pero siempre mirando desde la distancia al club en el que se formó. “El crecimiento ha sido rapidísimo tras la refundación. El primer año de participar en la Superliga tuvo ese periodo de adaptación, pero en el segundo año creció de una manera espectacular, tanto a nivel competitivo como de instalaciones y cuerpo técnico. Todo para brindar las mayores facilidades a los jugadores. Pero para mí hay un aspecto también muy importante, que es la apuesta por las bases, sacar jugadores jóvenes y apostar por buenos entrenadores. El club se ha convertido en una referencia en la Comunitat Valenciana y en toda España, una de las mejores canteras del país”.

Adrián García en el XVIII Campeonato de España cuando era cadete del Conqueridor. / Léleman

Regreso a casa

El jugador de Casinos cumplirá el rol de receptor, donde acompañará a Juanmi González y Javier Monfort. “Lo que puedo aportar es muchísimo trabajo. Aunque no tengo tanta edad, creo que también puedo aportar experiencia porque llevo muchos años jugando. Y además un sentimiento de pertenencia al club grandísimo. Siempre ha sido un sueño para mi volver a la que fue mi casa, la que me vio crecer desde pequeño, así que mi intención es aportar al máximo como se pueda, tanto dentro de la pista como fuera, pero siempre con el objetivo y el beneficio del equipo”.

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Reto ambicioso

Cargado de ilusión con la que afronta este regreso, Adrián García pone el foco también en los retos que tiene por delante, tanto a nivel personal como de equipo. “El objetivo principal que me marco a nivel personal es el de estar físicamente sano, estar al cien por cien para poder aportar lo máximo posible al equipo y ganarme la confianza del entrenador”. El receptor considera que la plantilla se ha confeccionado para continuar en la zona alta y es optimista para la temporada. “Como equipo creo que somos uno de los mejores de la Superliga, probablemente entre los cinco primeros. Antes de empezar la competición pongo los objetivos como los más altos posibles. Además, tenemos el privilegio y la suerte de volver a disputar la Copa frente a gran parte de nuestro público y eso es precioso. La temporada pasada no se consiguieron los objetivos marcados a principio de año, pero el club ha vuelto a hacer un esfuerzo y se ha reforzado de una manera tremenda. Y si se puede dar alguna alegría a nuestra afición, con algún título, pues lo vamos a intentar y nos dejaremos la piel por ello. Ojalá podamos conseguirlo”.