La Generalitat ha destinado 2.125.000 euros a apoyar la celebración de los Jocs Esportius, el principal programa de deporte escolar de la Comunitat, que incluyen ayudas a federaciones, clubes, municipios organizadores, seguros, transporte y otros conceptos durante la temporada 2025-2026, en una edición que está previsto superar los 125.000 participantes y los 12.000 equipos inscritos.

Los Jocs Esportius es uno de los programas más consolidados de la Generalitat para fomentar la práctica deportiva entre la población escolar como así corroboran las 44 ediciones celebradas.

Las actividades se estructuran en dos niveles de participación (promoción e iniciación al rendimiento), lo que permite que niños y jóvenes se incorporen a la práctica deportiva progresivamente desde el fomento del deporte hasta la competición de mayor exigencia, incluyendo además una línea específica destinada a la participación de jóvenes con diversidad funcional a través de los Jocs Esportius Adaptats.

La organización de los Jocs corresponde a la Dirección General de Deporte, en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y federaciones deportivas autonómicas.

29 federaciones y entidades deportivas

En la actualidad, el programa reúne a 29 federaciones y entidades deportivas, que organizan competiciones y actividades en disciplinas como atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, fútbol sala, hockey, judo, natación, pádel, pilota valenciana, rugby, vela, voleibol o deportes adaptados, entre otras.

Además, las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano, natación, rugby, triatlón y voleibol cuentan con competiciones tanto en el nivel de promoción como en el de iniciación al rendimiento, facilitando una progresión deportiva adaptada a la evolución de cada participante.

Crecimiento en participación

Según las estimaciones, los datos de la temporada 2025-2026 reflejarán una evolución positiva respecto a la edición anterior. Así, mientras que en la pasada edición participaron 124.316 deportistas y se inscribieron 11.385 equipos, este curso está previsto que se superen los 125.000 participantes y los 12.000 equipos inscritos, lo que supone un incremento de jóvenes practicando deporte y un aumento superior al 5 % en el número de equipos.

Valoración de Luis Cervera

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha destacado que el crecimiento de los Jocs Esportius demuestra la fortaleza del programa y su capacidad para llegar cada vez a más jóvenes.

"Los Jocs Esportius superan edición tras edición las cifras del curso anterior, lo que refleja el compromiso de la Generalitat y las entidades participantes con el deporte base y con la promoción de estilos de vida activos entre nuestros jóvenes", ha señalado.

El director general ha subrayado además la importancia de las ayudas concedidas para el nivel de iniciación al rendimiento: "Estas subvenciones permiten que cientos de entidades sigan desarrollando una labor esencial en la formación deportiva de nuestros jóvenes. Queremos que cada niño y cada niña encuentre un deporte con el que disfrutar, mejorar y adquirir hábitos que le acompañen durante toda su vida".

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Diferentes líneas de apoyo

La Generalitat mantiene diferentes líneas de apoyo económico vinculadas a los Jocs Esportius, entre ellas las ayudas a entidades locales que organizan competiciones intermunicipales, las destinadas a las entidades participantes en iniciación al rendimiento y las dirigidas a las federaciones deportivas para colaborar en la organización del programa y en la participación de las selecciones autonómicas en campeonatos de España