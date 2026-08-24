Los próximos grandes eventos internacionales del calendario deportivo de València en 2026 Y 2027

València se prepara para vivir un intenso final de año con un calendario que volverá a situar a la ciudad entre las grandes capitales del deporte nacional e internacional. Desde el mes de septiembre y hasta el cierre de 2026, la ciudad acogerá competiciones de primer nivel en disciplinas como la vela, el tenis, el atletismo, el motociclismo, el taekwondo o las carreras populares, además de mantener su apuesta por los grandes acontecimientos deportivos que continuarán durante los primeros meses de 2027. “El deporte forma parte de la manera de vivir nuestra ciudad, por ello este último sprint de 2026 está cargado de eventos y competiciones deportivas: élite, popular, escolar…”, ha manifestado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Animamos a la ciudadanía valenciana a sumarse a la celebración de estos acontecimientos deportivos, eventos que contribuyen a dejar un triple legado en nuestra ciudad: deportivo, económico y social”, ha recordado la edil.

La programación arrancará tras el verano con el Spain Sail Grand Prix, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre, una de las pruebas más espectaculares del circuito internacional de vela, que volverá a convertir la Marina de València en escenario de la competición entre los catamaranes F50 más rápidos del mundo. Pocos días después, del 21 al 27 de septiembre, el deporte femenino será protagonista con la celebración del BBVA Open Internacional de València WTA 125, que reunirá a algunas de las mejores tenistas del circuito internacional.

El calendario continuará con el regreso del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València tras el parón estival con la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, prevista para el 27 de septiembre, una prueba ya consolidada dentro del calendario popular valenciano. El atletismo volverá a cobrar protagonismo semanas después con la celebración de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, que tendrá lugar el 17 de octubre, consolidada como una de las carreras nocturnas de mayor prestigio de España.

Kejelcha y Tesfay encabezan una lista de élite con grandes objetivos para Maratón Valencia 2026. / MARATÓN VALENCIA

La ciudad volverá a mirar al mar con la disputa de la 52 Super Series Sailing Week, del 20 al 25 de octubre, una de las competiciones más importantes del calendario internacional de vela, mientras que el XIV Open de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, previsto para el 25 de octubre, reunirá en València a centenares de deportistas de distintas categorías.

La vertiente solidaria del deporte llegará de la mano de Valencia contra el Cáncer, que se celebrará el 1 de noviembre, una de las pruebas populares con mayor participación de la ciudad, que volverá a movilizar a miles de personas para apoyar la investigación oncológica y promover hábitos de vida saludables.

Pruebas atléticas y MotoGP

El otoño estará marcado por dos de las grandes citas del calendario internacional del running. Entre ellas, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, programado para el 25 de octubre, considerado una de las pruebas más rápidas del mundo sobre la distancia, y posteriormente el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se disputará el 6 de diciembre, referencia mundial tanto por su organización como por el elevado nivel deportivo que reúne cada año.

El deporte del motor también tendrá un lugar destacado con la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, del 13 al 15 de noviembre, una de las pruebas más esperadas del Mundial y habitual cierre del campeonato, que volverá a atraer a miles de aficionados al Circuit Ricardo Tormo.

El calendario deportivo de 2026 concluirá, como ya es tradición, con la San Silvestre Popular Valenciana, que tendrá lugar el 30 de diciembre, la carrera más multitudinaria y festiva del año, que despedirá el ejercicio llenando las calles de deporte y ambiente navideño.

Calendario 2027

La actividad deportiva continuará con fuerza durante los primeros meses de 2027. València será sede de la Copa del Rey de Voleibol, del 25 al 28 de febrero, una de las competiciones más importantes del voleibol nacional, antes de acoger uno de los mayores acontecimientos deportivos de su historia reciente: el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta 2027, que se celebrará del 4 al 7 de marzo, y reunirá en el Palau Velòdrom Lluís Puig a la élite del atletismo continental, consolidando definitivamente a la ciudad como referente internacional en la organización de grandes eventos deportivos.

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Con esta programación, València reafirma su posición como una de las ciudades europeas con mayor actividad deportiva, combinando competiciones de élite, pruebas populares y eventos internacionales que generan un importante impacto deportivo, social, turístico y económico, al tiempo que proyectan la imagen de la ciudad como un destino de referencia para la práctica y la organización del deporte durante todo el año.