València, epicentro del judo internacional

Otro verano más, el Valencia Club de Judo convirtió el pabellón de la Universitat Politècnica de València en un imponente tatami internacional que reunió a más de 3000 judokas en una nueva edición del Valencia Judo Training 2026 que se desarrolló junto a la SuperCopa de España. Un evento deportivo donde más de 60 países representantes estuvieron presentes a lo largo de un mes de agosto que volvió a protagonizar uno de los campus de entrenamiento más importantes del panorama del judo internacional.

València volvió a convertirse en el epicentro del judo mundial con un evento deportivo que se ha consolidado en los últimos años y que se ha posicionado en el calendario deportivo de cientos de judocas internacionales, entre medallistas olímpicos y mundiales. Además, este campus abrió sus puertas nuevamente a la edición 'New Generations' permitiendo a deportistas de la categoría cadete formar parte de esta experiencia para medirse a participantes de diferentes niveles y países, construyendo así un puente entre las jóvenes promesas del judo internacional y los principales judokas referentes de la actualidad, que formaron parte de este evento en diferentes semanas de entrenamiento.

Dos de las participantes en el campus internacional. / Vlada Kopnyayeva

Del 8 al 12 de agosto se celebró el Training Camp 'New Generations', correspondiente a la categoría cadete, en el que participaron 1036 deportistas procedentes de 35 países. Un campus que dio el pistoletazo de salida a esta nueva edición demostrando sobre el tatami valenciano la técnica de los deportistas que se perfilan como los futuros referentes de las nuevas generaciones. La competición individual cadete reunió a 250 participantes en una segunda edición que volvió a cobrar protagonismo y que volvió a evidenciar el nivel que atesoran las grandes promesas de este deporte.

La Federación Valenciana de Judo, campeona de la competición por equipos mixto cadete-junior

La competición por equipos mixto cadete-junior convocó a 100 participantes representando a 6 equipos que estuvieron distribuidos en 8 equipos conformados por 3 deportistas masculinos y 3 femeninos. Un torneo que permite contemplar cómo compiten los judokas más jóvenes y también los de la categoría junior, y que promueve la igualdad en el deporte con equipos mixtos, con la misma cantidad de participantes de cada género. La Federación Valenciana de Judo se proclamó campeona de la competición.

Espectacular acción en uno de los combates durante el campus. / Vlada Kopnyayeva

Valencia Judo International Training (senior) puso el broche de oro

Del 17 al 22 de agosto, cogió el testigo el Valencia Judo International Training correspondiente a la categoría sénior. El campus estrella del evento deportivo volvió a demostrar el gran impacto que está generando en el apartado mundial convocando a 1629 participantes de 58 países. Con representación de los 5 continentes, Valencia recibió a judocas de nivel internacional con presencia en equipos nacionales como Alemania, Austria, Francia, Azerbaiyán, entro otras potencias europeas. La capital del Turia volvió a ser el destino de cientos de deportistas de todo el mundo que, otro verano más, conquistaron nuestra ciudad.

Judokas de renombre como el campeón olímpico, del mundo y de Europa Heydarov ( Azerbaiyán); el italiano Fabio Basile, campeón olímpico; el belga Mathias Casse, las italianas Odette Giuffrida y Asunta Scutto o el georgiano Lasha Shavdatuashvili. Estrellas de carácter mundial que formaron parte de un multitudinario training camp que volvió a batir el récord de participación tanto en el campus de la categoría cadete como en la categoría sénior.

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Miles de yudocas, en el Training Camp en el Pabellón de la UPV. / Vlada Kopnyayeva

El Valencia Club de Judo despide así su edición más exitosa del Valencia Judo Training 2026, un evento deportivo que cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Universitat Politècnica de València, la Real Federación Española de Judo y la Federación Valenciana de Judo. El club valenciano continúa, verano a verano, haciendo crecer este campus de entrenamiento que ya es referente en todo el mundo. València, una vez más, se consolida como la capital del judo mundial.