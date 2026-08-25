Mauro Zelayeta, nuevo fichaje del Léleman desde Argentina

El Léleman Conqueridor ha confirmado el fichaje de Mauro Zelayeta para la temporada 2026-2027. El receptor llega también procedente de Ciudad Vóley, donde conquistó junto a Jonás Ponzio la División de Honor de Argentina a principios de agosto. Un jugador que ha sonado en varias ocasiones para el conjunto valenciano y que por fin se han reunido los factores para su llegada a la capital del Turia. “Mi fichaje con el Conqueridor ya viene desde hace unos años, el club quería que viniera y yo también tenía ganas, pero por algunas cosas no se daba”.

Zelayeta explicaba en sus primeras declaraciones como jugador del Conqueridor los motivos que le han llevado finalmente a recalar en el equipo de Nou Moles. “Este año tenía ganas de salir de Argentina. Conocía Valencia, lo profesional y lo bien que se manejan en el club, que eso para mí es lo primordial. Son muy profesionales en todas las áreas, tanto la directiva, como el staff y la plantilla, eso terminó de cerrar mi fichaje”.

El receptor argentino, con tan solo 26 años de edad, ha sido nombrado mejor atacante externo en los Pan American Games de 2021 y 2023, así como de la liga Argentina en la temporada 2024/2025. “La Liga Argentina es muy competitiva, con buenos jugadores y se siente la pasión que tienen los argentinos. Eso lleva a que la competencia sea mayor”.

Mauro Zelayeta, nuevo fichaje del Léleman Conqueridor. / Léleman

El jugador también cuenta con un pasado en España y ya se ha enfrentado al Conqueridor cuando militaba en el Pamesa Teruel. “De la Superliga tengo muy buenos recuerdos, me gustó mucho cuando estuve en España. Es muy competitiva, donde hasta el último equipo le puede ganar al primero y eso habla del gran nivel que hay en la competición”.

Con esta carta de presentación, Zelayeta llega para aumentar el nivel competitivo de la plantilla en una posición clave. “Creo que les puedo aportar mi juego desde la recepción, el ataque y también desde el saque. Este año somos un gran equipo, donde cualquiera puede jugar, pero va a estar muy peleado. Al final eso está bueno porque la competencia externa hace que el equipo en general juegue mucho mejor”.

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Objetivos claros

En la línea de objetivos que mantiene el equipo, Mauro Zelayeta se sinceraba sobre los retos que tiene por delante el equipo este año. “Los objetivos creo que están claros. Principalmente es llegar a semifinales de Superliga, clasificar a Copa del Rey y alcanzar mínimo también esas semifinales. Pero uno siempre se prepara para lo mejor, para llegar a la final y estar entre los primeros, y creo que apuntamos un poco a eso. Se puede dar más o menos, pero creo que las metas las tenemos claras y vamos a tirar todos para llegar lo más alto posible”, indicaba el nuevo fichaje del Léleman Conqueridor, en un verano en el que también llegó Adrián García.