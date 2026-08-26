Valencia acoge a Los Gallos SailGP Team en casa tras encadenar tres podios y récord de velocidad

Con el Rockwool Germany Sail Grand Prix | Sassnitz ya concluido, Valencia es la siguiente parada en el calendario del Rolex SailGP Championship. La cuenta atrás final para el Spain Sail Grand Prix | Valencia, que se celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre, ya ha comenzado y lo hace en uno de los momentos más interesantes de la temporada. Los Gallos SailGP Team llegan al Gran Premio de casa en el mejor estado de forma: terceros en Sassnitz tras las victorias en Halifax (Canadá) y Portsmouth, y con un nuevo récord personal de velocidad.

En el reciente Gran Premio disputado en Sassnitz (Alemania), el equipo español ha vuelto a meterse en la gran final del domingo y suma un nuevo podio a su palmarés esta temporada. Los Gallos se mantienen segundos en la clasificación general, a solo 14 puntos de los Bonds Flying Roos SailGP Team de Australia, y consolidan así sus opciones de pelear por el título en esta fase decisiva del campeonato.

El fin de semana en Alemania también ha dejado algunos hitos de velocidad que muestran la espectacularidad de los F50 en competición. El DS Automobiles Team France ha marcado la máxima velocidad alcanzada en la historia de SailGP, 107,63 km/h. Los Gallos también establecieron su mejor marca personal, alcanzando los 106,55 km/h, por encima de los 101,22 km/h logrados en Nueva York en la presente temporada. Estos datos confirman la evolución técnica de los equipos y la capacidad de los F50.

El apoyo de la afición en Valencia

Ahora, la competición desembarca en Valencia situando a la ciudad en el mapa internacional de los grandes eventos deportivos. Durante dos jornadas, España se convertirá en el epicentro mundial de la vela en un circuito que debuta en el calendario. “Competir en Valencia delante de nuestra gente siempre es especial. La afición española, estos últimos años en Cádiz, siempre nos ha empujado y estoy seguro de que en Valencia va a ser igual o incluso mejor” ha señalado Diego Botín, líder de Los Gallos tras el Gran Premio disputado en Sassnitz.

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Además, el equipo español tendrá su propia grada de animación. La ‘Grada ‘Marea Roja’ situada frente al campo de regatas con visión elevada, permitirá vivir toda la emoción desde muy cerca. Una entrada pensada específicamente por y para los fans de Los Gallos. Las entradas para la grada son limitadas y pueden adquirirse en https://tickets.sailgp.com/valencia/ hasta agotar existencias.