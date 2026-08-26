La Vuelta a España 2026 llega a la Comunidad Valenciana. Conoce el recorrido de la sexta etapa

La Vuelta a España 2026 entra este jueves 27 de agosto en la Comunitat Valenciana con una etapa que poco tiene que ver con un simple tránsito hacia la costa. Alcossebre será el punto de partida de una jornada de 117 kilómetros que atravesará algunos de los paisajes más exigentes de la provincia de Castellón antes de alcanzar la capital de La Plana. El recorrido propone una sucesión de puertos y carreteras sinuosas que obligarán al pelotón a mantenerse en tensión desde prácticamente el inicio. Orpesa, Benicàssim y Cabanes serán algunos de los municipios protagonistas de una jornada que llevará a La Vuelta desde el Mediterráneo hasta las montañas castellonenses.

La etapa arrancará a las 13:11 horas y llega en un momento especialmente delicado para quienes aspiren a discutir el dominio de Tadej Pogačar. El esloveno aterriza en Castellón con una contundente ventaja en la clasificación general demostrando que actualmente está un escalón por encima del resto de favoritos. La sexta etapa de la prueba podría convertirse en una oportunidad para aquellos corredores que necesiten cambiar el guion de la carrera. La distancia, el desnivel y la dificultad del trazado ofrecen terreno suficiente para una fuga, mientras que el último puerto abre la puerta a los ataques de los hombres de la general.

Un final que no admite despistes

El gran protagonista de la jornada será el ascenso a El Bartolo. Coronado a apenas 21 kilómetros de la meta, la subida concentrará buena parte de la atención de una etapa en la que cualquier movimiento puede resultar decisivo. A la dureza de este puerto de primera categoría se suma un elemento poco habitual en la prueba: un tramo de tres kilómetros de tierra que obligará a los corredores a extremar las precauciones y añadirá incertidumbre a un tramo ya de por sí exigente. Será un terreno perfecto para seleccionar el grupo y también una amenaza para quienes sufran un problema o pierdan posiciones en el momento equivocado.

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Después llegará el descenso hacia Castellón de La Plana, donde la carrera deberá resolver definitivamente las diferencias provocadas entre las montañas. Los supervivientes de la fuga intentarán hacer valer su ventaja y los favoritos tendrán una última oportunidad para abrir hueco antes de la llegada. El Bartolo, por tanto, podría decidir quien levanta los brazos al final de la etapa en la capital castellonense. En España, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST). Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).