Bárbara Pardo se cuelga la medalla de plata en el Mundial de piragüismo

Bárbara Pardo es de plata. La palista del Proyecto FER logró la segunda plaza en el K4-500 femenino del Campeonato del Mundo de piragüismo de Poznan (Polonia). La de Antella formaba equipo junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García, conquistando el metal de plata después del oro histórico en Milán solo un año antes. Un resultado que confirma el gran nivel del cuarteto español.

La regata tuvo un final agónico, casi milimétrico. Los 500 metros no dieron tregua en una regata en la que España tuvo que ganarse la medalla hasta el último momento. Tan solo el cuarteto Chino se impuso a las españolas en un final que necesitó de la foto finish para determinar las posciones de podio.

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Este resultado confirma la evolución y el crecimiento de Bárbara Pardo y del equipo español con dos Mundiales consecutivos en el podio con el oro de 2025 y esta plata en Polonia. A principios de julio en la III Copa del Mundo de sprint olímpico, disputada en Monreal (Canadá), el exitoso cuarteto español se colgó la medalla de plata, con una marca de 1:34.98 y cediendo únicamente ante el barco de China (1:34.02). España se ha consolidado en la élite del K4-500 y es tiene un potencial futuro increíble para ser toda una referencia del piragüismo internacional.