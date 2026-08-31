TIRO OLÍMPICO
Andrés García se viste de oro y plata en los Juegos Mediterráneos
El deportista FER se proclamó campeón en la prueba individual y fue segundo, junto a Mar Molné, en dobles mixtos
Andrés García (22 años, formado en Cheste) ha vuelto a demostrar su valía esta semana en unos Juegos Mediterráneos casi inmaculados. Ha sido en Taranto, de nuevo en el país transalpino poco más de un mes después de exhibirse en Lonato, en una Copa del Mundo marcada por ahora entre los mejores recuerdos de su carrera deportiva. Esta vez, Andrés logró el oro en la prueba individual de foso y la plata en dobles mixtos, junto a la catalana Mar Molné.
Andrés volvió a brillar. Si bien es cierto que, en la jornada de clasificación individual, logró una marca de 121 con la que se metió como segundo en la final, ya en la cita decisiva fue letal en el shoot off -el desempate- ante el griego Ioannis Chatzitsakiroglou. Y solo un día después, el tirador del Proyecto FER rompió 19 de sus 20 platos, una marca que, junto al registro de Molné, les sirvió para amarrar la medalla de plata por detrás de una dupla turca. Son resultados que continúan consagrando a Andrés García como uno de los mejores tiradores del mundo, candidatos a sellar el billete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles e incluso para alcanzar las medallas.
El de los Juegos Mediterráneos de Taranto es su segundo oro como Sénior, tras el Preolímpico que ganó en 2024 para clasificarse para los Juegos de París. Y, además, ahora queda “lo más gordo”, como decía Andrés tras colgarse su nueva presea en Italia: el Europeo y el Mundial. Próximamente, además, se dirime la presencia en la próxima cita olímpica. Son meses grandes para un tirador que se ubica primero en el ranking mundial.
Los últimos grandes éxitos de Andrés García
- 2022: Campeón de Europa junior en Chipre
- 2023: Plata en el Campeonato del Mundo junior en Corea
- 2024: Campeón en el Preolímpico de Qatar
- 2024: Participación en los Juegos Olímpicos de París
- 2025: Plata en el Campeonato del Mundo absoluto en Atenas
- 2026: Campeón de España absoluto en Granada
- 2026: Plata en la prestigiosa Copa del Mundo de Lonato
- 2026: Oro individual y plata en dobles mixtos en los Juegos Mediterráneos de Taranto
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