Cuatro nuevas platas elevan a España hasta las 57 medallas en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

El equipo español cerró este domingo 30 de agosto otra intensa jornada en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 con cuatro nuevas medallas de plata, conquistadas en gimnasia artística, hípica y tenis. Con estos resultados, España alcanza las 57 preseas —12 oros, 21 platas y 24 bronces— y se mantiene entre las grandes potencias de la competición.

La ciudad italiana de Taranto acoge desde el pasado 21 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 2026 la XX edición de los Juegos Mediterráneos. Hasta allí se desplazó una delegación española integrada por 247 deportistas —132 hombres y 115 mujeres— que representan al deporte español en una de las grandes citas polideportivas del calendario internacional.

La competición reune a más de 4.500 deportistas procedentes de 26 países de la cuenca mediterránea, que compiten por las medallas en 33 modalidades deportivas. España está presente en 29 de ellas: actividades subacuáticas, atletismo, bádminton, baloncesto 3x3, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, halterofilia, hípica, judo, karate, lucha, natación, pádel, patinaje, petanca, piragüismo, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro al plato, tiro de precisión, triatlón y voleibol.

Gimnasia artística femenina

La gimnasia artística femenina protagonizó una de las grandes actuaciones de este domingo. Alba Petisco, Aitana Pacheco, Marina Escudero, Erika Guindel, Leire Escauriaza y Carlota Armenta se proclamaron subcampeonas mediterráneas por equipos con 155,900 puntos, únicamente superadas por Italia. Además, las españolas han asegurado diez presencias en las finales individuales: Alba Petisco y Aitana Pacheco competirán en el concurso completo y España contará con dos representantes en cada una de las cuatro finales por aparatos.

El equipo femenino español de gimnasia artística femenina formado por Alba Petisco, Aitana Pacheco, Marina Escudero, Erika Guindel, Carlota Armenta y Leire Escauriaza ha conquistado la medalla de plata en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026. / RFEG

Hípica

La segunda plata colectiva llegó en el concurso de saltos de hípica. Carlos Bosch, Álex Codina, Pello Elorduy y Bautista Rodríguez finalizaron con cuatro puntos de penalización, los mismos que Marruecos, pero se hicieron con la segunda posición gracias a un mejor tiempo. Francia conquistó el oro sin penalizaciones. Carlos Bosch completó las dos rondas sin derribos y los cuatro integrantes del equipo español continuarán ahora su participación en la competición individual.

Tenis

El tenis aportó otros dos metales. Alejo Sánchez y Àlex Martí se colgaron la plata en dobles masculinos después de caer en la final ante Marruecos por 5-7 y 4-6. Posteriormente, Alejo Sánchez volvió a subir al segundo escalón del podio junto a Lucía Cortez en dobles mixtos, tras perder ante la pareja italiana por 4-6 y 2-6.

La participación española en las pistas todavía puede proporcionar dos nuevas medallas. Alejo Sánchez se impuso al italiano Federico Caniato por 6-4 y 6-2 y disputará la final individual ante el marroquí Karim Bennani. María García, por su parte, perdió su semifinal frente a la griega Martha Matoula por 7-6(1) y 6-2 y luchará por el bronce ante la marroquí Yasmine Kabbaj. En dobles femeninos, Lucía Cortez y María García terminaron cuartas.

Otros resultados del domingo

La jornada había comenzado con la octava posición de Inés Martinón y Jesús Oviedo en la prueba mixta de carabina de aire comprimido a 10 metros, resultado con el que España cerró su participación del día en tiro olímpico.

En tenis de mesa, Juan Pérez y Sofía-Xuan Zhang avanzaron a los octavos de final. Juan Pérez derrotó al esloveno Brin Vovk Petrovski por 4-2, mientras que Sofía-Xuan Zhang superó con autoridad a la albanesa Samanda Agolli por 4-0. Elvira Rad-Hind quedó eliminada ante Xiaoxin Yang, representante de Mónaco. Daniel Berzosa comienza este lunes su participación desde la primera ronda.

El atletismo español inició su programa con cinco clasificaciones para las finales. David Barroso ganó su serie de 800 metros con 1:46.59; Lerato Pagès y Paula Blanquer consiguieron el billete en los 100 metros vallas; y Hugo Chapado y Gonzalo Sabin Lamborena hicieron lo propio en los 110 metros vallas. En las finales disputadas este domingo, Manu Quijera fue quinto en jabalina con 74,61 metros, Mònica Clemente terminó sexta en pértiga con 4,35 metros y Carlos Beltrán ocupó la octava posición en longitud con 7,66 metros.

El equipo mixto de judo se quedó a las puertas de las medallas. España comenzó con una contundente victoria sobre Grecia por 4-1, pero cayó posteriormente ante Italia por 2-4. En la repesca frente a Croacia, el conjunto español partió con un punto en contra al no presentar judoka en la categoría masculina de más de 90 kilos. Tras igualar el enfrentamiento, el pase se decidió en un combate de desempate que dio a Croacia el definitivo 4-3.

Los dos equipos españoles de baloncesto 3x3 estarán en los cuartos de final. La selección femenina derrotó a Portugal por 22-19 y terminó primera del grupo A con pleno de victorias. El equipo masculino perdió por la mínima contra Italia, 19-20, y frente a Túnez por 15-18, pero concluyó segundo del grupo D gracias a su mejor balance anotador. Las españolas se enfrentarán a Grecia y los hombres buscarán las semifinales ante Francia.

También dejó grandes sensaciones la selección masculina de waterpolo, que venció a Bosnia y Herzegovina por 33-3. Marc Valls, Pol Daura e Ignasi Bargalló encabezaron la producción ofensiva con cinco tantos cada uno. España suma dos triunfos en dos encuentros y ocupa la segunda posición de su grupo, antes de medirse a Francia.

Otras medallas españolas

En judo, Daniel Nieto conquistó la medalla de bronce, completando una destacada competición. También Laura Vázquez disputó el combate el tercer puesto, aunque finalmente se quedó a las puertas del podio.

Daniel Nieto, bronce en judo. / Alvaro Diaz / MMO

Luis Barroso y Mireia Rodríguez subieron al podio en la jornada inaugural de la competición, mientras que Adriana Rodríguez y Adrián Nieto disputaron sus respectivos combates por el bronce.

Luis Barroso subió al podio en la jornada inaugural de judo. / Nacho Casares

El triatlón dejó otra medalla para España gracias a Eduardo Blanco, bronce en la prueba masculina. Jarno Pousada terminó en octava posición, mientras que en la competición femenina Natalia Castro fue cuarta y Alejandra Seguí, quinta.

Eduardo Blanco conquista el bronce en el estreno del triatlón español en Taranto. / COE

Bronce conquistado por Carmen Jiménez y Nikol Carulla en el dobles femenino de bádminton. Pablo Abián, a sus 41 años, sumó su quinta medalla en unos Juegos del Mediterráneo. El deportista de Calatayud cedió en las semifinales del torneo individual en un ajusto encuentro, quedándose así con la medalla de bronce.

Carmen Jiménez y Nikol Carulla se cuelgan el bronce en Taranto 2026. / COE

Pablo Abián suma su quinta medalla mediterránea. / Nacho Casares

El tiro con arco fue uno de los grandes protagonistas, con un pleno de seis medallas. Elia Canales se colgó la plata individual y Paula Álvarez el bronce, mientras que el equipo femenino, formado por ambas junto a Leyre Fernández, logró otro bronce. En categoría masculina, Andrés Temiño, Yun Sánchez y Diego Conde se proclamaron campeones, mientras que Temiño sumó un bronce individual tras imponerse en la lucha por el tercer puesto al también español Diego Conde. El último podio llegó en el equipo mixto, con Elia Canales y Andrés Temiño.

En las pruebas por equipos, el conjunto masculino de tiro con arco formado por Andrés Temiño, Yun Sánchez y Diego Conde ha protagonizado uno de los grandes éxitos de la competición al conquistar la medalla de oro y proclamarse campeón de los Juegos Mediterráneos. / Alvaro Diaz / MMO

En tiro al plato, Mar Molné y Andrés García consiguieron la medalla de plata en la prueba de equipos mixtos, poniendo el broche a la participación española en esta disciplina. Con esta medalla, España se marcha de la competición de foso olímpico con la medalla de oro de Andrés García a nivel individual y la plata del equipo mixto.

Andrés García y Mar Molné se cuelgan la medalla plata por equipos mixtos. / COE

Medalla de oro de Andrés García a nivel individual. / COE

El pádel, en su estreno en los Juegos Mediterráneos, completó una jornada histórica con tres medallas para España. José Antonio Diestro y David Gala se proclamaron campeones en el cuadro masculino, mientras que Patty Llaguno y Lucía Sáinz conquistaron el oro femenino. La plata fue para la pareja española formada por Nuria Rodríguez y Jimena Velasco, protagonizando un doblete íntegramente nacional en la final femenina.

En patinaje de velocidad, Adrián Alonso fue subcampeón del Mediterráneo en la prueba de maratón.

Adrián Alonso se proclama subcampeón del Mediterráneo en el maratón de patinaje. / COE

La gimnasia rítmica también dejó una nueva medalla para España, con Daniela Picó, subcampeona de los Juegos Mediterráneos. La gimnasia FER subió al segundo escalón del podio del All Around tras conseguir una puntuación global de 106.550, solo tres décimas inferior al oro.

Alba Bautista, por su parte, cerró su participación en séptima posición con 102.50, aunque tuvo opciones de podio hasta el último ejercicio.

La gimnasta Daniela Picó, subcampeona de los Juegos del Mediterráneo / Nacho Casares

Daniel Berzosa y Juan Pérez hicieron historia para el deporte español. Y es que, los dos palistas subieron al podio por equipos masculinos al colgarse el bronce, una medalla que estrena el casillero del conjunto nacional en tenis de mesa.

Daniel Berzosa y Juan Pérez han hecho historia para el deporte español. / COE

El boxeo español estuvo espectacular. Laura Fuertes, Emmanuel Reyes Pla, Rafa Lozano y Pablo Coy se proclamaron campeones de los Juegos Mediterráneos, mientras que Frank Martínez y Ewart Marín se colgaron la medalla de plata.

Pablo Coy. / COE

En natación con aletas, Miguel Trotsenko conquistó el bronce en los 50 metros aletas masculino.

Miguel Trotsenko puso el broche de bronce a la participación española en natación con aletas. / COE

La petanca española conquistó cinco medallas. Alba Valiente fue campeona en precisión, mientras que Manel Luque logró la plata en esta misma prueba. Las otras tres platas llegaron en las pruebas de dupletas y lionesa, completando una jornada histórica para la delegación española en este deporte.

La petanca española firmó una jornada histórica en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 al sumar cinco medallas: un oro y cuatro platas. / COE

La lucha sumó dos nuevas platas al medallero gracias a Lydia Pérez y Carla Jaume, subcampeonas en sus respectivas categorías. A estas dos preseas, hay que sumar el bronce conseguido por Mohammad Mottaghinia.

Lydia Pérez y Carla Jaume, plata en lucha libre. / COE

Moha Mottaghinia sumó el primer metal de la selección española de lucha en Taranto 2026. / COE

En natación, Cristóbal Martínez se colgó la plata en 1500 metros libre y Paula González el bronce en 200 mariposa y en los 400 estilos. Ainhoa Campabadal se colgó el oro en los 200 metros libre y fue bronce en los 100 metros libre. Tamara Frías consiguió el bronce en los 50 metros espalda, el mismo metal que Joaquín pardo, en los 100 braza.

Cristóbal Vargas se colgó la plata en 1500 metros libre. / COE

Ainhoa Campabadal, campeona del Mediterráneo. / Alvaro Diaz / MMO

Joaquín Pardo, bronce en los 100 braza. / COE

En esgrima, Ariadna Tucker sumó un nuevo bronce para España en florete, mientras que Ignacio Breteau se quedó a las puertas de la medalla al caer en cuartos de final. Con este nuevo metal, la esgrima española cierra su participación en Taranto con cuatro medallas individuales, tras el oro de Lucía Martín-Portugués y el bronce de Araceli Navarro en sable y la plata de Daniela Pinyol en espada.

Lucía Martín-Portugués, oro español en sable en Taranto 2026. / COE

Ariadna Tucker cierra la competición de esgrima con un nuevo bronce. / COE

Daniela Pinyol conquista la cuarta medalla de la esgrima española. / COE

La selección española de ciclismo cerró su participación en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 con un doble sexto puesto en las pruebas en línea. Sandra Alonso y José María García fueron los mejores representantes nacionales en una jornada en la que ambos se quedaron cerca de las posiciones de podio. Alonso, que ya logró la medalla de plata en la contrarreloj individual, volvió a firmar una destacada actuación en las carreteras italianas, mientras que García completó también una sólida carrera para situarse entre los seis mejores.

La ciclista Sandra Alonso, subcampeona en la prueba contrarreloj. / COE

Ainara Albert fue octava en la carrera femenina, mientras que Manuel Peñalver, Marco Martín y Estanislao Calabuig completaron la participación española en la prueba masculina.

España cierra así su presencia en el ciclismo de carretera de Taranto con la plata conquistada por Alonso en la crono y dos diplomas olímpicos gracias a los sextos puestos de ambos ciclistas.

En piragüismo, Miriam Vega e Isabel Contreras se proclamaron campeonas en el K2-500. Las españolas dominaron la final de principio a fin y cruzaron la línea de meta con un tiempo de 1:46.63, aventajando en más de dos segundos a la embarcación italiana. Valeria Oliveira en el C1-200 fue bronce, a apenas un segundo de la medalla de oro.

Noticias relacionadas

Miriam Vega e Isabel Contreras conquistan el segundo oro para España en Taranto 2026. / COE

En taekwondo, Iván García, en +80 kg, y Ane Vallo, en +67 kg, conquistaron sendas medallas de bronce. Con estos dos podios, el taekwondo español cierra su participación en Taranto 2026 con tres medallas, después del bronce conquistado por Jesús Fraile en -58 kg.

Iván García, bronce. / Nacho Casares