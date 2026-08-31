Gustavo Romaní completa la plantilla del Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor cierra su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Gustavo Romaní, última pieza del proyecto valenciano para la nueva campaña. El central llega procedente del CV Manacor después de firmar una destacada trayectoria en la Superliga y de conquistar la pasada temporada la Copa del Rey, precisamente en La Fonteta de Valencia, escenario al que regresará este curso como anfitrión y vigente campeón de la competición.

Romaní conoce bien al que a partir de ahora será su nuevo equipo. Sus enfrentamientos ante el Léleman Conqueridor durante las últimas temporadas le permitieron seguir de cerca la evolución del proyecto y fueron uno de los factores que facilitaron su decisión cuando surgió la oportunidad de recalar en Valencia. “Desde el primer momento me pareció un proyecto muy interesante. Durante los últimos años, cuando jugaba en Manacor, me enfrenté muchas veces al Conqueridor y siempre me pareció un equipo fuerte y competitivo”, explica el central.

El nuevo jugador del conjunto valenciano destacaba el entendimiento entre las dos partes para cerrar su fichaje. “Cuando surgió la posibilidad de venir, la propuesta me gustó mucho, tanto por el proyecto deportivo como por el trato que recibí desde el primer momento. Creo que fue una decisión fácil de tomar y estoy muy contento de estar aquí”.

El central braslieño se define como un jugador que puede aportar “mucha constancia, trabajo y compromiso” y se considera “una persona muy enfocada, responsable y persistente, y siempre intento dar el máximo tanto en los entrenamientos como en los partidos”. Su fichaje aportará nuevas alternativas de juego, sobre todo con el potencial atacante de Romaní. “A nivel de juego creo que mi saque y mi ataque son dos de mis principales puntos fuertes. Y también espero aportar experiencia y ayudar al equipo en todo lo que pueda”.

El reto de volver a ganar la Copa en Valencia

La Fonteta es un lugar especialmente ligado a la trayectoria reciente de Romaní y ha sido el escenario elegido por el club para presentar su fichaje. Allí, hace apenas unos meses, el central levantó la Copa del Rey con el CV Manacor, una competición que volverá a disputarse esta temporada en Valencia y que ya figura entre sus metas. “Ganar la Copa del Rey es uno de mis principales objetivos esta temporada. El año pasado me lo propuse y, por suerte, con mucho trabajo conseguimos hacerlo, así que espero poder repetirlo este año”, reconoce Romaní.

El nuevo jugador del Léleman Conqueridor guarda un gran recuerdo del ambiente que encontró durante la pasada edición. “Vivir la Copa del Rey en Valencia fue una experiencia muy bonita. Había muchísima gente, la afición estaba súper entregada y se respiraba muchísimo voleibol en la ciudad. Poder conseguirlo este año jugando con el equipo local sería todavía más especial”.

La ambición de Romaní no termina en la Copa. El atacante quiere “seguir mejorando y creciendo, como he ido haciendo durante estos últimos años. Creo que he tenido una evolución muy buena desde que llegué a la liga española y quiero seguir en esa línea”, además de trasladar esa progresión a los objetivos colectivos del Conqueridor. “A nivel de equipo, obviamente queremos luchar por todos los títulos posibles: ganar la Copa del Rey, competir por la Superliga y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Creo que tenemos un equipo con mucho potencial y espero que podamos conseguir grandes cosas juntos”.

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