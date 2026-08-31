Paula Soria conquista su sexto título de campeona de España de Vóley-playa

La alicantina Paula Soria, integrante del Proyecto FER sigue incrementando su palmarés nacional. El pasado domingo, 30 de agosto, se llevaba la victoria final en el campeona de España de Vóley Playa celebrado en las instalaciones del Higuerón Gran Málaga Resort de Fuengirola. La jugadora de Orihuela, junto a su compañera de juego Belén Carro, conquistaban de forma brillante el título ratificando una gran temporada. Para Paula Soria supone su sexto título de campeona de España.

La pareja formada por Carro y Soria culminó así un Campeonato de España prácticamente perfecto después de superar una exigente fase final y confirmar el excelente momento deportivo que atraviesa durante esta temporada. Ambas partían como quintas cabezas de serie del cuadro femenino, pero desde el inicio dejaron claro que estaban preparadas para pelear por el título.

Carro y Soria cerraron la fase de grupos con un pleno de victorias y el primer puesto de su grupo, lo que les permitió acceder directamente a los cuartos de final. Allí se impusieron por 2-0 a Elba Páez y Daniela Andreu para conseguir el billete para las semifinales y acercarse definitivamente a la lucha por las medallas.

Paula Soria recupera su corona tras 5 años

Para la alicantina Paula Soria su triunfo en Fuengirola tiene un gran valor ya que recupera su corona 5 años después. La deportista del Proyecto FER ya había levantado el título nacional en 2015 y 2016 junto a Ángela Lobato, en 2017 con Elsa Baquerizo y posteriormente en 2018 y 2021 formando pareja precisamente con Belén Carro. Cinco años después de aquella última corona, Soria vuelve a subir al escalón más alto del podio junto a la madrileña.

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Una gran temporada

Su regreso al título nacional completa además una temporada 2026 de enorme regularidad internacional para Soria y Carro. La pareja conquistó el Beach Pro Tour Futures de Cervia, fue subcampeona en el Futures de Madrid y también consiguió la medalla de plata en Balikesir, Turquía. Paula Soria ha vuelto a lo más alto tras dejar atrás una grave lesión en su rodilla izquierda.