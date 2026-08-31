Así es SailGP, la competición mundial de vela que toma la Marina de València esta semana

La cuenta atrás ha comenzado. La Marina de Valencia se prepara y apara albergar este fin de semana, 5 y 6 de septiembre, una de las más importantes competiciones de vela del mundo, el Circuito SailGP que convertirá a la capital del Turia en el centro mundial de la Vela al igual que sucedió en 2007 y 2010 con la Copa América. Los preparativos para el Spain Sail Grand Prix están ya en marcha, la organización ha iniciado el montaje de toda la infraestuctura necesaria y los equipos han empezado a llegar a València. Trece equipos de todo el mundo, entre ellos el representante español, Los Gallos se citan en aguas de València para competir con sus espectaculares catamaranes F50 que alcanzan velocidades de 100 kms/hora. Son los barcos más rápidos del planeta por lo que el SailGP se conoce como la 'fórmula 1 del mar'.

València acoge por primera vez este gran circuito mundial de vela que, como mínimo, estará en la Capital del Turia durante tres años tras el acuedo alcanzado hace unos meses.

Espectáculo en el mar / SailGP

Máxima igualdad

La competición cuenta con la participación de 13 embacaciones prácticamente de características técnicas idénticas por lo que la iguadad es máxima. A diferencia de otras competiciones, aquí todos los barcos compiten en igualdad de condiciones, así que el resultado lo determina la pericia de los regatistas. La capacidad de los ripulantes para tomar decisiones a gran velocidad y adaptarse al viento, son las claves. La fórmula del éxito del Sail GP es su dinamismo y su gran espectacularidad: carreas cortas, circuitos muy acotados que en todo momento son visibles para el plúblico y barcos muy rápidos.

Un circuito mundial

Los equipos recorren el mundo durante toda la temproada visitando grandes ciudades como Perth, Auckland, Sidney, Río de Janeiro, Bermoudas, Nueva York, Halifax, Portsmouth... En total, la temporada 2026 consta de trece pruebas, de la que València acoge la décima cita.

Perth (Australia) — 17-18 enero Auckland (Nueva Zelanda) — 14-15 febrero Sídney (Australia) — 28 febrero-1 marzo Río de Janeiro (Brasil) — 11-12 abril Bermudas — 9-10 mayo Nueva York (EE. UU.) — 30-31 mayo Halifax (Canadá) — 20-21 junio Portsmouth (Gran Bretaña) — 25-26 julio Sassnitz (Alemania) — 22-23 agosto Valencia (España) — 5-6 septiembre Saint-Tropez (Francia) — 12-13 septiembre Dubái (Emiratos Árabes Unidos) — 21-22 noviembre Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) — 28-29 noviembre, Gran Final de la temporada

Los barcos

Los equipos compiten con catamaranes F50, dotados con la más avanzada tecnología. Los foils, situados bajo el casco permiten que los catamaranes, cuando alcanzan altas velocidades, prácticamente 'vuelen' sobre el agua. El casco abandona el contacto con el agua y sólo se apoyan en los foils. Esto permite que el rozamiento sea mínimo y que los barcos alcancen velocidades superiores a los 100 kms/h.

Un formato rápido y fácil de seguir

Una de las ventajas del SailGP es que es un espectáculo del que puede disfrutar todo el mundo, hasta los más profanos en el mundo de la vela. Al contrario de otras competiciones que requieren conocimientos técnico, el SailGP es un formato muy dinámico y rápido, sin compensaciones ni otros elementos que dificultan el seguimiento en otras competiciones. Es simplemente una carrera de velocidad de todos contra todos.

Los equipos deben tomar decisiones muy rápidas: cambiar de lado, buscar una zona donde haya más viento, cubrir la trayectoria de un rival o arriesgar para intentar adelantar. Las puertas son especialmente importantes. Al tener habitualmente dos extremos, permiten que dos barcos elijan caminos diferentes.

Uno puede dirigirse hacia una zona del campo de regatas y su rival hacia la contraria buscando mejores condiciones. Minutos después se comprueba quién acertó. Y no siempre gana el barco que aparentemente iba más rápido. Un cambio de viento, una mala maniobra o simplemente elegir el lado incorrecto pueden transformar completamente la clasificación.

Las carreras duran unos 15 minutos y los circuitos se encuentran muy cerca de tierra. Los equipos deben superar una serie de puertas y boyas antes de dirigirse hacia la meta. La velocidad y la pericia son los elementos clave.

SailGP

La salida, el momento clave

La salida puede determinar gran parte del resultado final. Los barcos esperan en movimiento hasta escuchar una señal que da inicio a la carrera. Durante los minutos previos los catamaranes ya están moviéndose dentro de una zona determinada e intentando encontrar la posición perfecta. Todos buscan lo mismo: cruzar la línea de salida exactamente cuando el cronómetro llega a cero y hacerlo a la mayor velocidad posible.

Llegar tarde significa regalar metros. Pero cruzarla demasiado pronto puede provocar una penalización, por lo que los minutos previos al inicio de la prueba son determinantes.

El resultado es una especie de partida de ajedrez a enorme velocidad. Los pilotos intentan anticiparse a los movimientos de sus adversarios, colocarse en la zona con mejor viento y evitar quedar encerrados por otros barcos. Los trece barcos tienen que pelaear por la mejor posición.

En carrera, los catamaranes deben buscar la meta pero sin cometer infracciones. Los jueces controlan la posición de cada uno por gps y pueden imponer penalizaciones a aquellos que no cumplan las normas. Existen reglas de prioridad y derechos de paso que obligan a los equipos.

Quién gana

Durante un Grand Prix como el que se celebrará en València, los equipos compiten primero en carreras de flota, en las que se enfrentan de forma simultánea todos los barcos. La posición en cada una de ellas, determina una clasificación general por puntos. Los tres primeros equipos acceden a la final que decide el campeón final del Grand Prix.

Los Gallos, el equipo español

El equipo representante de España, Los Gallos, luchará por lograr la victoria en casa. En el reciente Gran Premio disputado en Sassnitz (Alemania), el equipo español volvía a meterse en la gran final del domingo y suma un nuevo podio a su palmarés esta temporada. Los Gallos se mantienen segundos en la clasificación general, a solo 14 puntos de los Bonds Flying Roos SailGP Team de Australia, y consolidan así sus opciones de pelear por el título en esta fase decisiva del campeonato.

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Horarios

La competición se celebrará en la Marina de València el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre con tres carreras cada día entre las 13:30 y las 15:00 horas. domingo 6 de septiembre con tres carreras cada día entre las 13:30 y las 15:00 horas.