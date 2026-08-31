Valencia corona a los campeones de la SuperCopa de España Absoluta de Judo

Valencia coronó a los ‘Supercampeones’ de España en una de las ediciones más espectaculares que contó con un gran nivel de competición, especialmente, por la participación de varios deportistas de diferentes partes del mundo. La SuperCopa de España Absoluta ‘Ciudad de Valencia’ 2026 celebró de un auténtico evento deportivo que coincidió con el Valencia Judo Training 2026 elevando así el nivel de los participantes.

290 participantes, representantes de 33 países, formaron parte de una verdad SuperCopa donde el espectáculo fue mayúsculo. El tatami valenciano recibió a yudocas de diferentes lugares y con gran trayectoria internacional midiendo así el nivel de los atletas nacionales.

290 participantes, representantes de 33 países, formaron parte de una verdad SuperCopa donde el espectáculo fue mayúsculo. / Vlada Kopnyayeva

El judo valenciano comparte podio entre los yudocas internacionales

En la categoría masculina, el valenciano César Expósito González se proclamó campeón en la categoría 60-kg mientras que Rodrigo Rosado se colgó el bronce. En -66 kg, el oro fue para el catalán Takezo Kishi. Polonia se impuso en dos categorías, gracias al gran papel desarrollado por Jakub Kobylinsky (-73 kg) y Fabrycjusz Tarkowski (-81 kg). Por su parte, Juan Pablo Hernández (-73 kg) fue quinto (-73) y Salva Cases (-81) fue subcampeón.

En la categoría -90 kg, Tckaev Zelim (Azerbaiyán) fue el flamante campeón mientras que el resto del odio estuvo integrado por yudocas de la Federación Valenciana de Judo como Mykhailo Solianyk (plata) y Igor Herrero (bronce). En los pesos pesados, Murad Fatiyev (Azerbaiyán) y George Udsilauri (Alemania) fueron campeones en -100 y +100 respectivamente.

Uno de los podios de la competición masculina. / Vlada Kopnyayeva

En la categoría femenina, la catalana Claudia Pla fue campeona en -48 kg y las representantes valencianas Aitana Díaz y María Vicent lograron la plata y el bronce, respectivamente. Alemania se impuso en las categorías -52 kg y -63 kg a través de Janine Hardenberg y Charlotte Von Leupoldt que firmaron un gran torneo. Anastasija Sokirjanska fue campeona en -57 kg (Letonia).

El pabellón de la Universitat Politècnica de València despidió la temporada de judo con la celebración de la SuperCopa de España Absoluta ‘Ciudad de Valencia’ 2026. / Vlada Kopnyayeva

Doble pleno de Polonia y oro valenciano de Dayle Ojeda

Polonia dominó el podio tanto en la categoría -70 kg como +70 kg que firmó pleno de medallas, destacando el oro de Diana Benkova y Nikola Zariba. En la categoría +78 kg, Dayle Ojeda le dio el oro a la Comunidad Valenciana

La Federación Valenciana de Judo cierra así una nueva y brillante temporada con la celebración de una nueva edición de la SuperCopa de España Absoluta que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia; la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana y Universitat Politècnica de València.