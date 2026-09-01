España alcanza las 67 medallas en los Juegos Mediterráneos con halterofilia y atletismo como caladero

La delegación española conquistó este lunes diez medallas, un oro, siete platas y dos bronces, en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026, para alcanzar las 67 preseas -13 de oro, 28 de plata y 26 de bronce- en la cita, en una jornada en la que la halterofilia y el atletismo supusieron el principal caladero de metales.

El oro del día

El único oro del día lo logró la halterófila Alba Sánchez Ferrer, que se proclamó campeona en dos tiempos de la categoría de 53 kg con un levantamiento de 105 kg. Mientras, María Olalla Muñoz logró dos metales en 61 kg, un bronce en arrancada, con 90 kg, y una plata en dos tiempos, con 112 kg.

La deportista de Alzira, cuarta en arrancada tras levantar 81 kg, elevó 105 kg en su tercer intento de dos tiempos para subir a lo más alto del podio y establecer un nuevo récord de España absoluto. La haltera del Proyecto FER cerró su participación con 186 kg en el total olímpico, una marca con la que también ha mejorado la plusmarca nacional de la categoría. De esta forma, Sánchez concluye su estreno en unos Juegos Mediterráneos con una medalla de oro y dos récords de España.

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Atletismo

Por su parte, el atletismo aportó cuatro medallas de plata, las de Diego Casas en lanzamiento de disco gracias a un último intento de 65,62 metros; Carmen Rosales en longitud con un salto de 6,50 metros; Lorea Ibarzabal en los 800 metros (2:00.07); y David Barroso, también en el 800 (1:46.35).

La jornada atlética también dejó la clasificación de Ana Prieto para la final de 400 metros con una mejor marca de la temporada de 52.24. Una Stancev fue quinta en altura con 1,87 metros; Paula Blanquer y Lerato Pagès terminaron cuarta y quinta en los 100 vallas; y Hugo Chapado y Gonzalo Sabin Lamborena ocuparon la quinta y la octava posición en los 110 vallas.

Triatlón

En triatlón, el relevo mixto se colgó la plata (1:21:06) a 1:22 de Italia y por delante de Francia. El equipo español formado por Alejandra Seguí, Eduardo Blanco, Natalia Castro y Jarno Pousada ha conquistado la medalla de plata en el relevo mixto de triatlón de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026.

Españacompletó el recorrido en 1:21:06, únicamente por detrás de Italia, campeona con un registro de 1:19:44. Francia cerró el podio en tercera posición con 1:21:43, 37 segundos después que el cuarteto nacional.

Cada relevista ha afrontado un segmento compuesto por 300 metros de natación, seis kilómetros de ciclismo y 1,6 kilómetros de carrera a pie. Alejandra Seguí fue la encargada de abrir la competición, entregando el testigo en cuarta posición con un parcial de 20:52.

Eduardo Blanco protagonizó una gran segunda posta. El medallista de bronce en la prueba individual firmó un tiempo de 19:00, segundo mejor parcial de su relevo, para colocar a España en la segunda posición con un acumulado de 39:52.

Natalia Castro mantuvo al equipo nacional en puestos de plata con otro sólido segmento. La española completó su recorrido en 21:40, también con el segundo mejor registro de su turno, y entregó el testigo a Jarno Pousada con España asentada en la segunda plaza.

Pousada remató el trabajo del cuarteto con un parcial de 19:34. El gallego defendió la posición frente al empuje de Francia y cruzó la línea de meta en segunda posición para confirmar una nueva medalla para la delegación española.

La plata del relevo mixto pone el broche a la participación del triatlón español en Taranto. España cierra la competición con dos medallas: el bronce individual de Eduardo Blanco y la plata colectiva conquistada por Seguí, Blanco, Castro y Pousada.

En las pruebas individuales, Jarno Pousada terminó octavo, mientras que Natalia Castro y Alejandra Seguí rozaron el podio al finalizar cuarta y quinta, respectivamente.

La Triarmada conquista la plata por relevos y cierra Taranto con dos medallas. / Nacho Casares

Gimnasia artística

La selección española masculina de gimnasia artística se colgó la medalla de bronce por equipos en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026. El conjunto formado por Nicolau Mir, Thierno Diallo, Daniel Carrión, Ignacio Yockers, Sergio David Kovacs y Unai Baigorri completó las seis rotaciones con 234,400 puntos.

Bronce y seis finales en el horizonte para la gimnasia artística masculina. / COE

España acabó únicamente por detrás de Turquía, campeona con 238,400 puntos, e Italia, plata con 237,000. El equipo nacional mantuvo un emocionante pulso por el podio con Francia, a la que finalmente superó por 1,300 puntos.

El equipo español sumó 38,950 puntos en suelo, 40,200 en caballo con arcos, 38,350 en anillas, 39,850 en salto, 40,100 en paralelas y 36,950 en barra fija. Su actuación en caballo con arcos, la segunda mejor de toda la competición, y el tercer puesto logrado en paralelas fueron decisivos para asegurar la medalla.

El bronce colectivo no fue la única buena noticia de la jornada, ya que los gimnastas españoles consiguieron seis billetes para las finales individuales.

Nicolau Mir terminó cuarto en la clasificación del concurso completo con 77,900 puntos y disputará la final de este martes. Además, accedió a las finales de suelo, tras ser sexto con 13,450 puntos, y de paralelas, donde logró la tercera mejor nota con 13,850.

Thierno Diallo también estará en la final del concurso completo después de finalizar decimocuarto con 74,950 puntos. Daniel Carrión ocupó la decimosexta posición con 74,750, pero queda fuera de la final debido al límite de dos representantes por país.

Por aparatos, Ignacio Yockers lideró la clasificación de caballo con arcos con una sobresaliente puntuación de 14,200, mientras que Sergio David Kovacs obtuvo el cuarto billete para la final de salto con 13,275 puntos.

Las finales por aparatos se celebrarán el miércoles. Nicolau Mir competirá en suelo a las 10:30 y en paralelas a las 19:15; Ignacio Yockers luchará por las medallas en caballo con arcos a las 11:45, y Sergio David Kovacs afrontará la final de salto a partir de las 18:00.

Este bronce se suma a la plata conquistada por el equipo femenino en la jornada anterior y eleva a dos las medallas de la gimnasia artística española en Taranto, con numerosas oportunidades todavía por delante.

Tenis

En tenis, Alejo Sánchez Quílez se proclamó subcampeón individual al caer en la final ante el marroquí Karim Bennani (6-2, 3-6, 4-6), y cierra su participación en Taranto con tres medallas de plata, tras las conseguidas anteriormente en dobles masculino y dobles mixto. María García Cid fue cuarta al perder el encuentro por el bronce frente a la marroquí Yasmine Kabbaj (6-3, 6-0).

El español empezó la final ante el marroquí Karim Bennani con autoridad, dominando la primera manga por 6-2. Sin embargo, su rival reaccionó en el segundo set e igualó el encuentro con un 3-6 que ha llevado la lucha por el oro hasta el parcial definitivo.

En una tercera manga muy igualada, Bennani logró el break que terminaría decantando el título y cerró el encuentro por 4-6. Alejo Sánchez suma así su tercera plata en Taranto, tras las logradas en el dobles masculino junto a Àlex Martí y en el dobles mixto formando pareja con Lucía Cortez.

Alejo Sánchez cierra Taranto con un triplete de plata. / Nacho Casares

Otros deportes

Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto 3x3 han accedido a las semifinales de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de superar con autoridad sus respectivos cruces de cuartos de final. España se queda así a una sola victoria de asegurar dos nuevas medallas. El equipo femenino de baloncesto 3x3 superó a Grecia por 20-8 y se enfrentará este martes a Chipre (16:50 horas) en semifinales, una ronda en la que también estará el equipo masculino, que eliminó a Francia por 21-15 y buscará el pase a la final ante Turquía (18:15 horas).

Los partidos por las medallas se disputarán ese mismo martes. La lucha por el bronce femenino comenzará a las 18:50 y la final a las 20:00, mientras que el encuentro masculino por el tercer puesto será a las 19:20 y la final cerrará la competición a las 20:30 horas.

El equipo femenino ha prolongado su impecable trayectoria en la competición con una contundente victoria sobre Grecia por 20-8. / COE

La selección española masculina de waterpolo mantiene su pleno de victorias en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de imponerse este lunes a Francia por 16-10. El combinado dirigido por David Martín suma tres triunfos en otras tantas jornadas y continúa al frente de su grupo. Tras vencer anteriormente a Turquía y Bosnia y Herzegovina, España encabeza la clasificación de su grupo con tres victorias. La selección cerrará este martes la primera fase frente a Italia, su principal rival por la primera posición.

El encuentro entre Italia y España se disputará a las 19:00 horas en el Torre d’Ayala. El vencedor finalizará como líder del grupo.

España supera a Francia y se jugará ante Italia el liderato del grupo. / COE

En remo, Amanda Gil y Mikel Mardaras lograron el pase directo a las finales A de skiff, y Aina Arteman y Lidia Florido también estarán en la final A del doble scull femenino. Jordi Alexandrescu y Danilo Marqués competirán en la final B masculina.

España afronta así las dos próximas jornadas con tres oportunidades de medalla en las aguas del Mar Piccolo: los dos skiffs individuales competirán este martes y el doble scull femenino lo hará el miércoles.

Tres embarcaciones españolas se clasifican para las finales A de remo. / COE

Los octavos de final fueron el techo en tenis de mesa. Daniel Berzosa superó primero a Peter Hribar por 4-2, antes de caer ante Joe Seyfried por 0-4; Juan Pérez perdió frente al egipcio Omar Assar por 1-4; y Sofía-Xuan Zhang cedió ante la italiana Giorgia Piccolin por 0-4.

Por último, en tiro olímpico, Inés Ortega y Martín Freije terminaron duodécimos en la clasificación de pistola de aire comprimido a diez metros por equipos mixtos, con 560 puntos.