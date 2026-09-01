Marina Port València se prepara para acoger el circuito de vela SailGP

El circuito de vela Rolex SailGP Championship transformará Marina Port València en un gran estadio de vela esta semana. El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, la capital del Turia se convierte de nuevo en la 'capital de la vela' para acoger por primera vez el Spain Sail Grand Prix Valencia, la prueba española de las tresce que componen el prestigioso circuito que recorre todo el mundo. Los catamaranes más rápidos del planeta, los F50 competirán en aguas valencianas en espectaculares carreras en las que los 'bólidos del mar' superan velocidades de 100 kms/hora.

Preparativos para el SailGP en València / Germán Caballero

València se prepara

La competición dura sólo dos días pero antes, hay mucho trabajo detrás. La organización trabaja ya contrarreloj para que todo esté preparado para este fin de semana. El montaje es arduo y complicado. El Circuito Rolex SailGP Championship en cada parada de su calendario, tiene que montar en tiempo récord toda la infraestructura para albergar una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Los equipos, con sus espectaculares barcos están ya llegando a València de forma escalonada preparando la décima cita de la temporada. Entre ellos, el equipo español, Los Gallos, que buscará la victoria en casa.

Los catamaranes con los que compiten los equipos reciben el nombre de F50 porque miden 50 pies de eslora (algo más de 15 metros). Todos son idénticos para garantizar que la diferencia la marque exclusivamente el rendimiento de las tripulaciones. Además, disponen de tres configuraciones diferentes de ala, que se utilizan en función de las condiciones meteorológicas y del viento previstas para cada jornada de competición.

La logística de SailGP recorre lo equivalente a una vuelta y media al mundo

Mover una competición global de estas características supone un importante reto logístico. Durante la presente temporada, el buque fletado por SailGP habrá recorrido 61.719 kilómetros, una distancia equivalente a dar aproximadamente una vuelta y media al planeta. En total, se transportan más de un millón de kilos de material repartidos en 115 contenedores, que viajan entre 12 puertos internacionales junto a más de 100.000 piezas necesarias para el desarrollo del campeonato. Cada F50 se transporta desmontado en tres contenedores: uno para el ala, otro para el casco y los principales componentes, y un tercero para el segundo casco, que además se convierte en oficina operativa del equipo durante cada Gran Premio.

Cada Gran Premio se monta en tiempo récord

Cada sede requiere de entre seis y ocho días de montaje para dejar lista toda la infraestructura necesaria para la competición. Durante estos días, los contenedores dejan de ser únicamente elementos de transporte para transformarse en talleres, oficinas o vestuarios. Todo ello bajo una planificación milimétrica en la que los recursos disponibles y los consumos están monitorizados para optimizar al máximo los recursos y la operativa.

Un gran equipo de organización

El equipo técnico especializado de operaciones está formado por cerca de 80 personas que trabajan para desarmar y volver a montar todo lo necesario para cada una de las pruebas de esta competición que viaja por todo el mundo. La organización dedicará unos 6 u 8 días a descargar entre 105 y 108 contenedores en Marina Port Valencia y hacer todo el montaje, un proceso que ya está en marcha. En ellos viajan todos los F50 desmontados, las bases de los equipos y los contenedores-taller con todo lo necesario para la electrónica y la construcción de los barcos. Al concluir las carreras, en menos de una hora, comenzarán de nuevo con la ardua tarea de desmontar los barcos y las bases de los equipos para cumplir con los exigentes plazos de envío hacia el siguiente destino. El equipo humano que hay detrás del SailGP trabaja ya sin descanso en la Marina de Valencia.

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La grada roja

El montaje de las gradas desde donde el público podrá ver de forma privilegiada y a escasos metros de distancia la competición, está también en marcha. En València destaca el montaje de la llamada Grada Marea Roja. Por primera vez, los seguidores del equipo español a los que Los Gallos SailGP Team apodan cariñosamente ‘Marea Roja’, dispondrán de una sección específica para poder vivir las carreras en Valencia y apoyar desde muy cerca al equipo. Las carreras se llevarán a cabo a escasa distancia de la costa, hasta el punto de que los catamaranes prácticamente salpican a los espectadores. Es una de las características diferenciales de SailGP y uno de los elementos que convierten la competición en una experiencia especialmente atractiva para el público.