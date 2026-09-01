Violeta Díaz firma la única medalla española del Women's Open Championship de Taiyuan (China)

Violeta Díaz Arribas logró la medalla de bronce en la categoría de -46 kg del Women's Open Championship de Taiyuan (China), categorizada como una prueba G4 del calendario de World Taekwondo, disputada el pasado 28 de agosto y puntuable para el ranking olímpico. Un resultado que llena de orgullo a la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV): fue la única medalla de la selección española en las ocho categorías de peso del torneo.

Tres victorias contundentes antes de caer ante la anfitriona

Díaz firmó un camino intachable hasta semifinales: superó a Hong Kong, Italia y Rusia, las tres por 2-0. En semifinales cayó por un ajustado 1-2 ante la china Shiyi Wang, quien finalmente fue plata. El oro fue para la marroquí Farah Touzani. La valenciana se aseguró así el bronce, compartido con la también china Xiaoting Ye, en una categoría de máxima exigencia.

Una medalla con acento valenciano

Que la única presea española en Taiyuan llevara el nombre de una deportista de la Comunitat Valenciana no es casualidad. En un torneo en el que otra representante nacional, Tania Castiñeira, cayó en cuartos ante la que acabaría siendo campeona, la británica Lauren Williams, Violeta Díaz fue la única capaz de subirse al podio. En una cita de enorme exigencia, la FTCV se siente orgullosa de que sea, una vez más, una deportista de la casa quien ponga a España en el mapa del taekwondo mundial.

De campeona Júnior a referente Absoluta: un año redondo

El bronce de Taiyuan corona año y medio de progresión ininterrumpida. Violeta Díaz cerró 2025 como una de las mejores Júniors del mundo: campeona de Europa Júnior en Aigle (Suiza), campeona del Festival Olímpico de la Juventud Europea en Skopje (-49 kg) y, ya en su estreno Sub-21, campeona de Europa en Pristina (Kosovo) apenas horas después de cumplir 17 años, un desempeño que le valió el premio a la Revelación de Combate Femenino 2025 de la Real Federación Española de Taekwondo. En paralelo dio el salto a la Absoluta: en febrero revalidó el título de campeona de España en -46 kg en Torrevieja, una de las dos únicas medallas de oro de la FTCV ese día, y en junio debutó en el Grand Prix de Roma, novena tras vencer a Alemania en su estreno. Taiyuan es su primera medalla internacional ya entre las Absolutas, un salto que coincide con su reciente incorporación, junto a Jairo Agenjo.

El motor de la cantera y la tecnificación valenciana

El presente de Violeta Díaz es también el reflejo de un modelo. La FTCV sostiene un programa de tecnificación autonómico que acompaña a sus deportistas desde la formación hasta la élite absoluta, un trabajo coordinado entre técnicos, detección de talento y clubes de toda la Comunitat Valenciana que ha situado al territorio entre las principales potencias del taekwondo nacional, con títulos de España en categorías de formación y presencia constante en podios internacionales. Ese trabajo de base es, en última instancia, el que permite que una deportista valenciana llegue con garantías a un torneo del nivel de Taiyuan y regrese con la única medalla del taekwondo español.

Con 17 años, tres títulos de Europa, un oro absoluto nacional y ahora un bronce internacional, Violeta Díaz se perfila como una de las grandes candidatas a llevar el taekwondo valenciano, y español, a lo más alto en el ciclo olímpico que camina hacia Los Ángeles 2028.