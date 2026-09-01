Vuelve La Sella Open reafirmando su compromiso por las jugadoras

La Sella Open, torneo de golf profesional femenino integrado dentro del Ladies European Tour, con una dotación en premios de un millón de euros, la cantidad más alta relacionada con este deporte en España, regresa a Dénia, del 17 al 20 de septiembre, para celebrar la cuarta edición de un evento construido en torno a una experiencia única para las jugadoras.

Desde su nacimiento en 2023, La Sella Open ha consolidado una posición diferencial dentro del calendario del golf femenino gracias a un modelo de torneo diseñado para situar a las jugadoras en el centro. Desde la organización de la semana hasta los servicios y las instalaciones disponibles, el evento prioriza su preparación, rendimiento y recuperación.

Uno de los ejemplos más claros de este enfoque es la ausencia del tradicional Pro-Am durante la semana del torneo. En lugar de añadir nuevos compromisos a la agenda de las jugadoras, La Sella Open protege su tiempo y les permite concentrarse plenamente en la competición.

La experiencia de las participantes también se ve reforzada por el propio entorno del torneo. El campo de golf, las zonas de entrenamiento y el alojamiento se encuentran integrados dentro del mismo resort, creando un espacio cómodo, funcional y pensado para acompañar a las jugadoras durante toda la semana.

La Sella Open volverá a contar con una dotación de un millón de euros, la más alta de cualquier torneo profesional de golf femenino celebrado en España y una de las más importantes del calendario regular del Ladies European Tour.

Carlos García, presidente de La Sella Golf, señala que "desde el principio, nuestra ambición ha sido crear un torneo que sitúe a las jugadoras en el centro de cada decisión. La dotación económica es una parte importante de ese compromiso, pero va mucho más allá. Queremos ofrecerles el tiempo, las instalaciones y el entorno que necesitan para rendir en las mejores condiciones. De cara a nuestra cuarta edición, mantenemos intacto nuestro compromiso con el crecimiento del golf femenino".

Recordar que las tres primeras ediciones del torneo han coronado a tres campeonas diferentes y han dejado importantes momentos en sus respectivas carreras: la española Nuria Iturrioz (2023), la alemana Helen Briem (2024) y la canadiense de 16 años Anna Huang (2025).

Este listado de ganadoras escenifica el objetivo de La Sella Open en la edición de 2026: ofrecer tanto a jugadoras consolidadas como a nuevos talentos un escenario premium en el que competir al máximo nivel y firmar momentos decisivos en sus carreras, manteniendo a las jugadoras en el centro de la experiencia.

Sobre La Sella Open

La Sella Open es uno de los principales torneos de golf femenino de Europa y forma parte del Ladies European Tour. Celebrado anualmente en La Sella Golf, en Dénia, Alicante, el torneo disputará su cuarta edición del 17 al 20 de septiembre de 2026.

Con un enfoque diferencial centrado en las jugadoras, La Sella Open cuenta con una dotación de un millón de euros y ofrece un entorno diseñado para favorecer su preparación, rendimiento y recuperación. El torneo no celebra el tradicional Pro-Am durante la semana de competición, permitiendo que las participantes puedan concentrarse plenamente en el torneo.

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La competición se disputa en el reconocido recorrido diseñado por José María Olazábal y ha tenido como campeonas a Nuria Iturrioz en 2023, Helen Briem en 2024 y Anna Huang en 2025.