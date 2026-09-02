España consiguió el doblete dorado en el baloncesto 3x3 de los Juegos Mediterráneos

La delegación española ha conquistado este martes siete nuevas medallas, tres oros, tres platas y un bronce, en los Juegos Mediterráneos de Taranto, una cosecha que le permite elevar su balance hasta las 74 preseas, 16 oros, 31 platas y 27 bronces, manteniéndose en la sexta posición del medallero y empatada en el tercer puesto por número total de metales.

Doble oro

España conquistó los dos títulos de baloncesto 3x3 de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026. Las selecciones femenina y masculina derrotaron a Italia en sus respectivas finales para cerrar una jornada perfecta y subir juntas a lo más alto del podio.

El primer oro llegó de la mano de Elena Moreno, Marta Morales, Elena Rodríguez y Tayra Eke. El combinado femenino se impuso por 13-11 en una final muy igualada, en la que logró abrir una pequeña ventaja durante el tramo decisivo y resistió el último intento de remontada italiano.

Las españolas completan así un torneo inmaculado. Tras superar la fase de grupos con pleno de victorias, derrotaron con autoridad a Grecia en cuartos de final (20-8) y a Chipre en semifinales (19-12) antes de coronarse frente a la selección anfitriona.

Poco después llegó el turno de Juan García-Abril, Rubén Salas, Darío López y Jordi Boix. España comenzó mandando en la final masculina y llegó a disponer de cuatro puntos de ventaja, pero Italia reaccionó para colocar el 18-18 al término del tiempo reglamentario. En la prórroga, el conjunto español no dio opción. Dos canastas consecutivas pusieron el definitivo 20-18 y desataron la celebración nacional. Una victoria que permitió, además, tomarse la revancha del 19-20 sufrido ante Italia durante la fase de grupos.

El equipo masculino culmina de este modo una sobresaliente fase eliminatoria, en la que venció a Francia en cuartos de final y a Turquía en semifinales por idéntico resultado: 21-15.

Otro oro en hípica

El tercer oro del día para España llegó en la prueba individual de salto de hípica, donde Carlos Bosch y Jolie van der Berghoeve KAR completaron el desempate sin penalizaciones y pararon el cronómetro en 34.60 segundos, aventajando en apenas 24 centésimas al turco Hasan Sentürk. Bosch, que ya había formado parte del equipo subcampeón, consiguió el segundo oro individual de la hípica española en la historia de los Juegos Mediterráneos.

Bosch accedió al desempate por las medallas junto al turco Hasan Sentürk y al marroquí El Ghali Boukaa. Los tres completaron el recorrido decisivo sin penalizaciones, por lo que el cronómetro dictó sentencia. El español voló sobre la pista del Horse Club Terra Jonica para detener el tiempo en 34,60 segundos, superando por apenas 24 centésimas a Sentürk, medalla de plata con 34,84. Boukaa completó el podio tras finalizar en 46,17 segundos.

España tuvo otros dos representantes entre los diez mejores. Bautista Rodríguez, con Vivoulette, y Pello Elorduy, con Champenoise de Rampan, compartieron la décima posición con ocho puntos.

España cerró así la competición de hípica con dos medallas: el oro individual de Carlos Bosch y la plata por equipos conquistada por Bosch, Álex Codina, Pello Elorduy y Bautista Rodríguez. Un balance que iguala el mejor resultado español en unos Juegos Mediterráneos desde Barcelona 1955.

Carlos Bosch salta hasta lo más alto de Taranto. / Nacho Casares

Dos nuevas platas en gimnasia artística

En gimnasia artística se consiguieron dos nuevas platas. Alba Petisco fue segunda en el concurso completo femenino con 52.850 puntos, sumando su segundo metal después de la plata por equipos. Además, Nicolau Mir también acabó en segunda posición en el concurso completo masculino, donde obtuvo una puntuación de 79.450.

Nicolau Mir se mantuvo durante toda la final entre los principales candidatos a las medallas. Sus mejores puntuaciones llegaron en suelo (13,600) y barras paralelas (13,700), antes de cerrar su ejercicio en barra fija y asegurar la segunda posición. El oro fue para el chipriota Marios Georgiou, campeón con 80,450 puntos, mientras que el egipcio Omar Mohamed completó el podio con 79,050, únicamente cuatro décimas por detrás del español.

Por su parte, Thierno Diallo acabó en la duodécima posición con una puntuación total de 73,850.

Esta plata supone la segunda medalla de Nicolau Mir en Taranto 2026, después del bronce logrado junto a Daniel Carrión, Thierno Diallo, Sergio Kovacs, Ignacio Yockers y Unai Baigorri en la competición por equipos.

Nicolau Mir se cuelga la plata en el concurso completo. / COE

Plata en atletismo

Yulenmis Aguilar se proclamó subcampeona de lanzamiento de jabalina con un registro de 65.39 metros, nuevo récord de España, a solo 54 centímetros del oro y mejoró en 1.32 metros la anterior plusmarca nacional, en poder de Mercedes Chilla desde 2010.

Aguilar tomó el mando de la final con su tercer lanzamiento y se mantuvo al frente hasta la última ronda. Cuando el oro parecía encarrilado, la serbia Adriana Vilagoš alcanzó los 65,93 metros en su último intento y desplazó a la española hasta la segunda posición. El bronce fue para la croata Sara Kolak, con 62,64 metros.

Yulenmis Aguilar lanza a España hasta la plata con récord nacional. / COE

La jornada dejó también a Ana Prieto a solo una centésima del podio en la final de los 400 metros. La española completó la vuelta a la pista en 51,50 segundos, nueva marca personal, para terminar cuarta. El bronce fue para la italiana Alice Mangione con 51,49, mientras que la marroquí Salma Lehlali se proclamó campeona con 51,26.

En los 200 metros, Alba Borrero y Andoni Calbano aseguraron su presencia en las finales. Borrero se impuso en su serie con 23,27 segundos, mientras que Calbano también ganó la suya con un registro de 20,64. Ambos volverán mañana a la pista para luchar por las medallas.

El atletismo español cierra así su tercera jornada con una plata, un récord nacional, un cuarto puesto decidido por una sola centésima y dos nuevos billetes para las finales.

Bronce en remo

En remo, Mikel Mardaras Peters se colgó el bronce en el skiff masculino. El remero español completó la final disputada en el Mar Piccolo en 7:19.48, logrando el primer metal para el remo nacional en esta edición de la competición.

El representante español protagonizó una ajustadísima pelea por el podio. Mardaras cruzó la meta únicamente 24 centésimas por delante del egipcio Abdelkhalek Sami Elbanna, cuarto con 7:19.72, para asegurar su presencia en el tercer escalón del cajón.

Mikel Mardaras rema hasta el bronce en Taranto. / COE

También disputó la final A del skiff femenino Amanda Gil. La española acabó en sexta posición con un registro de 8:32.03, cerrando su participación entre las seis mejores de la competición mediterránea.

Otros resultados

En skateboarding, que se estrena en los Juegos Mediterráneos, Luis Cabarcos fue tercero en la clasificación de street con 146.99 puntos y estará en la final.

En waterpolo masculino, España cedió por la mínima ante Italia (14-13) en su último encuentro de la fase de grupos. El equipo nacional dirigido por David Martí, que terminó segundo del grupo B con tres victorias —15-9 ante Turquía, 33-3 frente a Bosnia y Herzegovina y 16-10 contra Francia— y una sola derrota, disputará este miércoles (16:00 horas) la semifinal frente a Montenegro. El encuentro otorgará al vencedor una plaza en la final por la medalla de oro.

España cae por la mínima ante Italia y se jugará el pase a la final frente a Montenegro. / COE

Además, en karate, Joan Just y María Isabel Nieto alcanzaron los cuartos de final de sus respectivas categorías, mientras que Ruth Lorenzo llegó hasta la repesca.

El kárate español se queda a las puertas del podio en su estreno. / Nacho Casares

En -75 kg, Joan Just disputó un igualado combate ante el italiano Daniele De Vivo. El español llegó con opciones hasta los últimos segundos, pero terminó cediendo por un ajustado 5-4. La posterior derrota de De Vivo en semifinales dejó a Just sin posibilidad de acceder a la repesca.

Ruth Lorenzo también se situó entre las ocho mejores de los -55 kg. La gallega cayó por 7-2 frente a la italiana Veronica Brunori, que posteriormente alcanzó la final y terminó conquistando la medalla de plata. Pese al avance de su rival, Lorenzo no pudo continuar su recorrido hacia el bronce.

En -61 kg, Mar Trenado fue superada por 5-1 en octavos de final por la marroquí Sawsane Benchbab. Por su parte, Insaf Bentama-Serroukh cayó en su primer combate de los -50 kg ante la egipcia Menna Shaaban Okila por 10-1.

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Zsamoran Shotte, en -67 kg, y María Isabel Nieto, en -68 kg, tampoco lograron acceder a las rondas por las medallas, cerrando así la participación española en las seis categorías disputadas durante la primera jornada.