El 10ª Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV presentó sus novedades

La Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana albergó este jueves 3 de septiembre la presentación oficial del 10ª Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV, con la presencia del Director General de Deporte, Luis Cervera, y miembros de la Junta Directiva de GEPACV (Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana). Hasta el momento, se había confirmado la presencia en las jornadas, que se desarrollarán el 1 y 2 de octubre de 2026 en el Auditorio del Roig Arena de Valencia, de Chus Bueno, CEO de EuroLeague, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), Javier Tebas, presidente de LALIGA y David Ferrer, actual capitán de la Selección Española de Tenis en Copa Davis.

Bajo el lema: “Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva”, estas jornadas reunirán a gestores deportivos, responsables institucionales, federaciones, clubes, empresas y profesionales del sector en uno de los principales encuentros de referencia para la gestión deportiva en España.

Video del Congreso del Deporte en Facebook.

Presentación

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha destacado “la fortaleza y el futuro del ecosistema deportivo valenciano”, que “siempre está a la altura de cualquier acontecimiento deportivo que se celebre en la Comunitat Valenciana” y con el que “desde la Generalitat siempre podemos contar para crear sinergias de éxito”. "Este Congreso es una gran oportunidad para la gestión. El deporte crece, está en auge, cada vez hay más deportistas, más eventos, más clubes y crece el apoyo institucional, por lo que es importante que la gente se forme en gestión", señaló Cervera.

Luis Cervera, durante su intervención. / MATÍAS SARTORI / MEDIA SPORT

Valencia acoge este fin de semana la competición náutica SailGP y la Comunitat Valenciana ha tenido protagonismo en tres etapas de la Vuelta Ciclista a España, eventos que ponen de relieve “el gran trabajo que realiza el sector del deporte en nuestro territorio”, un sector que se integra en la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), organizadora y promotora del X Congreso de Gestión del Deporte presentado este jueves. “Nuestro apoyo a GEPACV es firme y decidido porque, con ellos, el futuro de la gestión del deporte y todas las metas que nos hemos propuesto alcanzar, estarán más cerca de hacerse realidad”, dijo Cervera, para añadir: "En este Congreso contamos con primeras espadas, el elenco de ponentes y participantes en las mesas redondas es lo mejor a nivel nacional e internacional, para abordar contenidos amplios como la tecnología, el uso de la IA en el deporte, el marketing, la gobernanza...". Además, el Director General del Deporte alabó el escenario del Congreso: "Lo hacemos en el Roig Arena, icono arquitectónico, con una gran apuesta social y deportiva. No podíamos haber elegido otro sitio mejor".

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de GEPACV, Alberto Talavera, desveló que, con 360 plazas cubiertas, este décimo Congreso casi llena el aforo, que es de 400 personas. Un 91,7 % de los inscritos proceden de la Comunitat Valenciana (66,1% de Valencia, 19,5% de Alicante y 14,4% de Castellón), un 7,3% del resto de España y un 0,8% de fuera de nuestro país. Respecto al perfil de los asistentes, el 59% vienen del sector privado y un 41% del público.

Alberto Talavera comento las cifras, ponentes y mesas redondas de este X Congreso de Gestión del Deporte. / MATÍAS SARTORI / MEDIA SPORT

Tras las cifras, Talavera fue desvelando las ponencias y mesas redondas de este X Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV.