Calendario polideportivo del fin de semana

Los próximos grandes eventos internacionales del calendario deportivo de València en 2026 Y 2027.

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Vela

. Sail Grand Prix de Valencia, del 5 al 6 de septiembre. València volverá a situarse en el centro del mapa mundial de la vela tras confirmarse que acogerá el Spain Sail Grand Prix, prestigiosa competición internacional de catamaranes voladores, durante los próximos tres años. La fachada marítima valenciana se convertirá así en el telón de fondo de una competición que enfrenta a equipos nacionales en catamaranes F50 de alta tecnología, capaces de superar los 100 km/h, y que destaca por su compromiso con un modelo de deporte impulsado por la fuerza natural del viento.

Marina Port València se prepara para acoger el circuito de vela SailGP

Así es SailGP, la competición mundial de vela que toma la Marina de València esta semana.

Baloncesto

. Mundial Femenino Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre.En la primera fase, España se mide a Alemania (viernes 4 de septiembre de 2026 a las 17:45 horas), Mali (sábado 5 de septiembre a las 11:30 horas) y a Japón (lunes 7 de septiembre a las 17:50 horas).

Cuatro jugadoras del Valencia Basket, más Awa Fam, en la lista definitiva para el Mundial.

. Pretemporada Valencia Basket.El lunes 7 de septiembre (20:00 horas) jugará su primer amistoso contra Casademont Zaragoza, siguiendo la tradición de las últimas temporadas, con un partido que este año por primera vez tendrá lugar en el pabellón municipal de Benicarló.

Primera oportunidad para ver a los nuevos fichajes de Valencia Basket.

Ciclismo

. VIII Volta Ciclista a la provincia de ValenciaLos días 4, 5 y 6 de septiembre se disputará la Challenge Volta a la Provincia de València. Bellreguard, Estivella y Moncada serán finales de etapa. El recorrido: etapa 1 (4 de septiembre), Bellreguard. 125,70Km..15:00 horas; etapa 2 (5 de Septiembre.), Estivella.134.7Km.13:30 horas; etapa 3 (6 de Septiembre), Moncada. 133,9km. 10:00 horas.

Cartel de la Vuelta a la Procincia de Valencia. / FCCV

. Trofeu Social Festes de Carlet 2026, sábado 5 de septiembre de 2026 a las 17:30 horas.

. II Gran Premi Escola BMX Ontinyent. La Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack regresa el 5 de septiembre a Ontinyent a las 19:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Tavernes de la Valldigna, domingo 6 de septiembre de 2026.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Costa de Azahar Castellón, domingo 6 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas.

. II Trofeo Vila de Muro-Punxaeta, domingo 6 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas.

Atletismo

. L'Alcúdia (6K). El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la institución, celebra su próxima cita este sábado 5 de septiembre en el municipio de l'Alcúdia.

En esta nueva edición, la carrera volverá a tener un circuito de 6 kilómetros con salida a partir de las 19:30 horas desde la Avinguda d'Antoni Almela. Además, previamente a la prueba competitiva, a las 18:30 horas, tendrá lugar una marcha destinada a aquellos que también quieren sumar, pero prefieren caminar. La caminata tendrá un circuito de 4 kilómetros.

Natación

. Travesía de las Playas de Xilxes (3ª etapa de la Copa Autonómica de Aguas Abiertas), sábado 5 de septiembre desde las 09:00 horas. Esta prueba fue reprogramada tras cancelarse en su fecha inicial de julio debido a incendios forestales. La organización se realiza conjuntamente con la Concejalía de Deportes de Xilxes y el Club Natació València Màsters Sedaví.

Balonmano

. Supercopa Ibérica Masculina y la Supercopa de España Femenina, así como la Gala del Balonmano Femenino ‘Liga Guerreras Iberdrola’ se celebrarán en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), los días 4 y 5 de septiembre.

Barça e IRUDEK Bidasoa Irun será la representación española en la V edición de la Supercopa Ibérica junto al Sporting y el Porto de Portugal. Mientras, las vigentes campeonas de Liga y Copa de SM la Reina, Rocasa Gran Canaria y Super Amara Bera Bera respectivamente, disputarán el sábado 5 de septiembre, la Supercopa de España 2026, primer título en juego de la temporada. Como antesala de la final, el viernes 4 de septiembre, en el Auditorio de IFEVI, se celebrará la Gala del Balonmano Femenino de la temporada 25/26, en el que las mejores de la pasada campaña recibirán su reconocimiento.

Calendario:

Viernes, 4/septiembre, 17:45h. – Barça – F.C. Porto

Viernes, 4/septiembre, 20:00h. – Sporting C.P. – Irudek Bidasoa Irún

Viernes, 4/septiembre, 22:00h. – Gala Balonmano Femenino

Sábado, 5/septiembre, 16:00h. – Partido por el bronce

Sábado, 5/septiembre, 18:15h. – Rocasa Gran Canaria – Super Amara Bera Bera

Sábado, 5/septiembre, 20:30h. – Final

Otros eventos

. Valencia acoge DLD Sports, el nuevo foro internacional de tecnología, inversión y deporte, sábado 5 de septiembre en Base 2, en La Marina de Valencia. La cita reunirá a deportistas, emprendedores, inversores, científicos, expertos y directivos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial, la analítica de datos, la robótica, los wearables, la biomecánica, los nuevos formatos de entretenimiento y la ciencia aplicada al rendimiento están transformando la forma en la que entrenan los deportistas, operan los equipos, se relacionan los aficionados y crecen los negocios vinculados al deporte.

Las puertas abrirán a las 13:00 horas y el programa principal se desarrollará entre las 14:30 y las 18:30 horas, seguido de un cóctel y sesión de networking en la terraza de Base 2 con vistas al Mediterráneo.

El aforo es limitado. Las personas interesadas pueden solicitar una invitación y su participación a través de la web oficial de DLD Sports Valencia.

Motor

MotoJunior, del 5 al 6 de septiembre en el Circuit Ricardo Tormo. La antesala de MotoGP celebra en el Circuit su quinta carrera del año.

Boxeo .

Noticias relacionadas

El “Boxam La Nucía 2026” ya está en marcha con 250 jóvenes boxeadores de 21 países. Este sábado 5 de septiembre en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía, Ciudad del Deporte.