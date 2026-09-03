Los dobletes de Alba Petisco en gimnasia y Marcos Ruiz en halterofilia aumentan el medallero español

La gimnasta española Alba Petisco, con dos platas en artística, y su compatriota halterófilo Marcos Ruiz, con un oro y una plata, hicieron crecer este miércoles el medallero de la delegación de España en los XX Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia). La delegación española sumó siete nuevas medallas —dos oros, cuatro platas y un bronce— en la penúltima jornada de la competición. España alcanza así las 81 preseas, repartidas en 18 oros, 35 platas y 28 bronces, y se sitúa como el cuarto país con más metales de la competición.

Gimnasia artística

En el Grottaglie Sports Hall, Petisco conquistó la primera de esas dos platas en la barra de equilibrio gracias a 13.200 puntos, a razón de 7.700 en ejecución y 5.500 de dificultad. El oro se lo llevó la argelina Kaylia Nemour (13.300) y el bronce fue para la italiana Eleonora Calaciura (12.900).

Y poco después, Petisco logró el doblete con su segunda posición en el suelo gracias a 13.200 puntos, a razón de 7.900 por ejecución y 5.300 por dificultad. El oro fue para la italiana Benedetta Gava (13.300) y el bronce para su compatriota Emma Fioravanti (12.800).

Mientras tanto, en la final masculina del caballo con arcos, Ignacio Yockers dio el oro a España con 14.250 puntos en su ejercicio, a razón de 8.650 por ejecución y 5.600 por dificultad; el egipcio Omar Elshobki ató la plata con 13.950 y el turco Ferhat Arican ganó el bronce con 13.750. De esta forma, Yockers conquista su segunda medalla en Taranto tras el bronce logrado en la competición por equipos.

Ignacio Yockers se ha proclamado campeón mediterráneo en la final de caballo con arcos. / Nacho Casares

La presencia española en las finales se completó con varias actuaciones destacadas. Aitana Pacheco acabó cuarta en salto, con 13.250 puntos, y séptima tanto en barras asimétricas como en barra de equilibrios. Marina Escudero fue cuarta en suelo y sexta en salto, con 13.075 puntos, mientras que Petisco también rozóo el podio con la cuarta posición en asimétricas.

En la competición masculina, Nicolau Mir concluyó quinto en suelo, con 13.400 puntos, y séptimo en barras paralelas, mientras que Sergio Kovacs ocupó la sexta plaza en la final de salto.

España despide así la gimnasia artística de Taranto 2026 con un balance de siete medallas: un oro, cinco platas y un bronce, además de una nutrida presencia en las finales individuales.

Halterofilia

Por otra parte, en San Giorgio Jonico, Marcos Ruiz en su categoría de 110 kg puso el cierre a la halterofilia española en Taranto 2026. El haltera catalán se proclamó campeón en arrancada y completó su actuación con la medalla de plata en dos tiempos dentro de la categoría de 110 kg.

Ruiz firmó una competición perfecta en arrancada, levantando con éxito los 175, 180 y 185 kg de sus tres intentos. Su última alzada le permitió conquistar el oro con nueve kilos de ventaja sobre el tunecino Aymen Bacha, plata con 176 kg. El italiano Simone Karol Abati completó el podio con 175 kg.

En dos tiempos, el español aseguró los 205 kg en su primer intento y elevó posteriormente su marca hasta los 208. Ruiz buscó el oro con 212 kg en su última salida a la tarima, pero no pudo completar el levantamiento. El argelino Aymen Touairi se proclamó campeón con 209 kg, solo uno más que el representante nacional, mientras que el sirio Hamza Alasad Hallak fue tercero con 191.

Marcos Ruiz alcanzó así un total olímpico de 393 kg y repitió el doblete logrado en Orán 2022, donde también conquistó el oro en arrancada y la plata en dos tiempos.

Atletismo

Además, en atletismo, Laura Redondo alcanzó 67,82 metros en su mejor intento durante la final femenina del lanzamiento de martillo y consiguió la plata por detrás de la italiana Sara Fantini, quien estableció un nuevo récord de los campeonatos en 73,03 metros; el bronce fue para la argelina Zahra Tatar gracias a su mejor tiro de 66,88 metros Andrea Sales completó la representación nacional con una meritoria séptima plaza y 64,92 metros.

Laura Redondo conquista la plata en lanzamiento de martillo en Taranto 2026. / COE

España acarició el podio en otras cuatro finales. Alba Borrero fue cuarta en los 200 metros con 23.26 —viento de +1,5 m/s—, mientras que Andoni Calbano también terminó cuarto en la final masculina, con 20.58 y viento excesivo de +4,3 m/s.

La misma posición ocuparon Marta García, cuarta en los 1.500 metros con 4:10.87, y Miguel Baidal, cuarto en los 10.000 con 29:19.31. En esta última prueba, Pablo Alba concluyó noveno con 31:48.78.

En pértiga, Artur Coll superó los 5,15 metros y compartió la sexta posición. España cerró así la jornada con una plata y siete actuaciones entre los ocho mejores, aunque con la sensación agridulce de haber rozado varias medallas.

Sateboarding

Por último, en lo que respecta a la cosecha de la delegación española, Luis Cabarcos culminó con bronce su desempeño en la modalidad de 'street' del skateboarding; sus 157.68 puntos le valieron esa tercera posición, por detrás de los franceses Joseph Garbaccio (170.31) y Max Berguin (159.28).

José Luis Cabarcos ha conquistado la medalla de bronce en la final masculina de street de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026. / COE

Cabarcos completa así una sobresaliente participación en el debut del skateboarding en el programa de los Juegos Mediterráneos y suma un histórico bronce al medallero de la delegación española.

Otros resultados

Aina Arteman y Lidia Florido se quedaron a las puertas de sumar una nueva medalla para España en la última jornada del remo de los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026. La pareja española fue cuarta en la final del doble scull femenino, disputada en el Mar Piccolo.

Arteman y Florido completaron los 2.000 metros en 7:31.53. Las españolas ocuparon la cuarta posición desde el inicio de la regata y trataron de acercarse al podio durante el tramo final, pero no pudieron superar a Italia, que conquistó el bronce con 7:23.79.

La victoria fueo para la embarcación griega, que dominó la prueba de principio a fin y cruzó la meta en 7:10.86. Turquía completó las posiciones de honor con la medalla de plata.

También compitió este miércoles el doble scull masculino formado por Danilo Marqués y Jordi Alexandrescu. Los españoles dominaron con autoridad la final B y se impusieron con un tiempo de 6:34.98, aventajando en más de 23 segundos a Egipto. Este triunfo les permitió cerrar su participación en la séptima posición general.

España concluye así la competición de remo en Taranto 2026 con la medalla de bronce conquistada por Mikel Mardaras en el skiff masculino.

Aina Arteman y Lidia Florido rozan el podio en el cierre del remo en Taranto. / COE

Iker Leal y Borja Gutiérrez, por su parte, cerraron la participación española en kárate. Los dos representantes nacionales cayeron en los octavos de final de sus respectivas categorías y se quedaron sin opciones de acceder a la repesca.

En -84kg, Iker Leal cedió por 3-1 ante el bosnio Hamza Turulja. El español se mantuvo dentro del combate, pero no pudo darle la vuelta al marcador.

Borja Gutiérrez también protagonizó un enfrentamiento muy igualado en +84kg. El karateka español perdió por la mínima (3-2) frente al argelino Hocine Daikhi, quien posteriormente alcanzó los cuartos de final y terminó conquistando una de las medallas de bronce.

Iker Leal y Borja Gutiérrez cierran la participación española en kárate. / COE

La selección masculina de waterpolo tampoco pudo culminar su remontada frente a Montenegro en las semifinales. España, impulsada por los siete goles de Pol Daura, redujo la diferencia hasta el 15-14 a falta de 46 segundos, pero no logró igualar el encuentro. El conjunto nacional disputa este jueves (12:00 horas) el partido por la medalla de bronce.

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España acaricia la remontada y luchará por el bronce en Taranto. / COE

Con una última jornada todavía por delante, España afronta el cierre de Taranto 2026 con 81 medallas y nuevas oportunidades para seguir ampliando una cosecha que ya supera ampliamente las 66 preseas obtenidas en Orán 2022.