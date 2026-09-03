Paula Blasi, ganadora de la Vuelta Ciclista a España, correrá el Criterium Internacional y el Gran Fondo La Nucía

La actual ganadora de la Vuelta Ciclista a España, Paula Blasi, participará en el Criterium Internacional y en la 3.ª edición del Gran Fondo La Nucía que se celebrarán los próximos 17 y 18 de octubre en la ciudad alicantina de La Nucía, y que reunirán a ciclistas profesionales, cicloturistas de todas las partes del mundo y jóvenes promesas con el I Criterium Nacional Kids La Nucía que homenajeará a Amadeo Olmos. Además, Blasi, que es la ciclista revelación de la temporada, se medirá ante Pedro Delgado, otro campeón de la Vuelta Ciclista España, en el duelo ‘Meta contra a meta’, que se celebrará la tarde del 17 de octubre.

En concreto, el reto es un enfrentamiento que pondrá frente a frente a dos generaciones del ciclismo. Sobre el circuito cerrado del Criterium, ambos tomarán la salida desde puntos opuestos y recorrerán cinco vueltas en sentidos enfrentados, cruzándose durante el recorrido hasta que uno de los dos consiga alcanzar primero la línea de meta. Un reto diferente y espectacular que permitirá al público disfrutar de un cara a cara entre dos referentes de distintas épocas del ciclismo.

La ciclista del UAE Team ADQ ha protagonizado hasta el momento una temporada extraordinaria, con la general de La Vuelta Femenina, además de imponerse en la Amstel Gold Race. Su espectacular progresión se ha confirmado también en el Tour de France Femmes, donde logró una sobresaliente quinta posición en la clasificación general. Un palmarés que adquiere todavía mayor valor si se tiene en cuenta su meteórica irrupción en la élite.

La campeona del mundo, Dori Ruano, también participará en el Gran Fondo la Nucía y competirá ante la patinadora Sara Cabrera Casino en un duelo apasionante que mantendrá la intriga hasta el final de la carrera el día del Criterium.

El Gran Fondo se celebrará el domingo 18 de octubre y volverá a contar con el campeón del Tour de Francia Pedro Delgado como embajador. La prueba ofrecerá dos distancias sobre un mismo recorrido diseñado por Miguel Induráin: una modalidad larga de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y una distancia media, incorporada este año como novedad, de 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, con salida desde Gorga.

Además, ambas distancias forman parte de las UCI Gran Fondo World Series, lo que significa que es puntuable para el campeonato del mundo de 2027 que se llevará a cabo en Francia. Otra de las grandes novedades llegará con un incentivo inédito para los participantes. La organización otorgará un premio valorado en máximo 3.000 euros al participante que consiga rebajar el tiempo de 11 minutos y 57 segundos, establecido por Tadej Pogačar en la ascensión al Coll de Rates. Las inscripciones para participar en la prueba permanecen abiertas.

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El Critérium Internacional volverá a reunir a algunos de los mejores ciclistas del pelotón profesional en un formato innovador y espectacular. La competición constará de cuatro pruebas: eliminación, puntuación, ‘Meta contra meta’ y el ya tradicional 'Duelo', que este año enfrentará por primera vez a dos ciclistas con Sara Cabrera Casino, patinadora profesional, en un desafío inédito.