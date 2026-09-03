Tony Alquézar, CEO del Spain SailGP Team: "La gente se va a sorprender, es algo que nunca se ha visto en Valencia"

Valencia tiene este fin de semana una cita con el Spain Sail Grand Prix. La Marina acoge la prueba española de las trece que componen el prestigioso circuito que recorre todo el mundo. Los catamaranes más rápidos del planeta, los F50, competirán en aguas valencianas en espectaculares carreras en las que los 'bólidos del mar' superan velocidades de 100 kms/hora.

Este jueves ha tenido lugar en las instalaciones de Veles e Vents el Media Day de los Gallos, el equipo español que este sábado y domingo tratarán de conseguir la victoria frente a una afición española que ya ha agotado prácticamente las entradas para ver la carrera.

SUPER ha podido conversar con Tony Alquézar, CEO del equipo español, que ha analizado la prueba, el momento del forma del equipo español y el crecimiento de un deporte que asegura que va a sorprender a mucha gente.

Ambición de ganar en casa

Tony destacó la importancia de mantener una de las trece pruebas del campeonato en España y de que este año sea en Valencia. "Nos ha costado mucho. Traer el GP aquí en España, tenemos suerte de haberlo traido a valencia. Esperamos buenas condiciones". Destacó también la oportunidad de seguir dando a conocer un deporte que está en auge y la importancia de que organizar el mejor evento posible, pero por supuesto hizo hincapié en el fin competitivo del equipo, que no es otro que ganar este fin de semana: "La experiencia para la gente que va a venir al puerto va a ser muy buena, va a ver algo que nunca se ha visto en Valencia, va a ser un espectáculo. Queremos llegar a otra final y ganarla. El evento va a ser espectacular pero estamos compitiendo, estamos muy arriba en la competición y queremos mantener el puesto alto de cara a la gran final de Abu Dhabi, queremos llevarnos el volante de España, llevamos ya dos y esperemos que siga la racha".

Respecto a las aspiraciones deportivas y a la posibilidad de navegar en casa, Tony aseguró que puede aumentar levemente la presión, pero que el apoyo de toda la afición lo compensa. "Llevamos dos victorias, hemos hecho podium en todas las competiciones que hemos participado, estar en casa siempre supone un poco de presión porque tienes mucha gente alrededor, muchos ánimos, pero el equipo está preparado y concentrado en la competición, nosotros intentamos quedarnos en una burbuja para que no oigan mucho ruido pero es imposible. La afición que tenemos, la grada de marea roja está completa. Vamos a intentar seguir compitiendo y seguir ganando".

Integrantes del equipo español / Fernando Bustamante

Un gran recibimiento en Valencia

El CEO del equipo español reiteró el crecimiento de la disciplina y lo bien que les ha acogido Valencia desde su llegada: "En Cádiz ya tuvimos una respuesta increíble durante cuatro años, seguimos teniendo la Academia. Hemos visto que en Valencia la gente está aceptando el Gran Premio y están apoyando el equipo a muerte. La gente nos anima. Notas el cariño y el calor de la gente. Queremos darles una alegría".

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¿Qué se va a encontrar la gente?

Tony Alquézar promete espectáculo, asegurando que los nuevos aficionados van a encontrarse con algo que no han visto nunca. "Dicen que es vela pero vamos un metro y medio por encima del agua, llevamos un ala de avión, no es una vela. Vamos a 100 km por hora, es pura adrenalina, no lo ha visto mucha gente, cuando lo vean por primera vez a la gente le va a sorprender. Animo a la gente a venir al Puerto, desde la Malvarrosa lo van a poder ver. Va a ser un espectáculo".