Así es el cartel de la próxima edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y la firma The Espanista se han unido para crear un cartel único realizado por el ilustrador valenciano Lawerta que representa a los corredores en el momento único en el que cruzan la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Esta colaboración nace con el objetivo de fusionar el deporte y la cultura y de que los corredores se puedan llevar a su casa no solo un recuerdo de la prueba, sino también una pieza artística realizada por un autor local. Además, continúa con la apuesta que el Maratón Valencia ha hecho desde hace más de una década por el fomento del comercio local.

Cartel. / MARATÓN VALENCIA

El cartel va acompañado de una colección de The Espanista que ya se puede adquirir en sus tiendas físicas y online y que también estará disponible en la Expo 42K Feria Valencia e incluye productos de edición limitada como el propio cartel en diferentes tamaños, libretas o una tote bags.

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De Russafa al mundo

The Espanista es una tienda de souvenirs nacida en el barrio valenciano de Russafa que trata de elegir productos con criterio y trabaja directamente con los artistas, en su mayoría valencianos o ligados a la ciudad. Por su parte, Jorge Lawerta es uno de los ilustradores valencianos más conocidos con un estilo fresco y divertido, que ha trabajado para grandes publicaciones y marcas e incluso para equipos como el Valencia CF.